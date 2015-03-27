投行观点：韩国央行最早可能4月再次降息，7月可能性更大--高盛

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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路透首尔3月27日 - 高盛表示，韩国最早可能在下月再度降息。由于第一季经济成长力道弱于预期，该行调整其对韩国将在年底前维持利率不变的预期。
高盛在3月26日给客户的报告中称，“由于经济力度疲弱且通胀下降，我们预计2015年韩国将进一步降息，同时维持我们对(韩元)的偏空看法。”
报告补充称，降息最早可能在4月，不过在7月的可能性更大。
高盛称，调整是基于其将韩国2015年经济成长率预估从此前的3.7%下调至3.3%，并将通胀率预估从1.5%下调至1.3%。
高盛还补充称，调降预估主要是因为第一季经济数据较差，同时该投行还将三个月、六个月和12个月后韩元兑美元 汇率预估分别维持在1,150、1,160和1,200。
韩元兑美元周四在韩国市场收报1,108.0。
韩国央行本月稍早意外降息25个基点，至纪录低位1.75%，旨在提振韩国经济。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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