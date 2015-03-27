投行观点：韩国央行最早可能4月再次降息，7月可能性更大--高盛

路透首尔3月27日 - 高盛表示，韩国最早可能在下月再度降息。由于第一季经济成长力道弱于预期，该行调整其对韩国将在年底前维持利率不变的预期。

高盛在3月26日给客户的报告中称，“由于经济力度疲弱且通胀下降，我们预计2015年韩国将进一步降息，同时维持我们对(韩元)的偏空看法。”

报告补充称，降息最早可能在4月，不过在7月的可能性更大。

高盛称，调整是基于其将韩国2015年经济成长率预估从此前的3.7%下调至3.3%，并将通胀率预估从1.5%下调至1.3%。

高盛还补充称，调降预估主要是因为第一季经济数据较差，同时该投行还将三个月、六个月和12个月后韩元兑美元 汇率预估分别维持在1,150、1,160和1,200。

韩元兑美元周四在韩国市场收报1,108.0。