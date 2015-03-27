版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--3月27日

==========================今日重要政经日程==========================

3/27（周五）

--国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会。

--国务院发展研究中心金融研究所在北京主办“2015基金业年会”。

--博鳌亚洲论坛2015年年会于3月26日-29日在海南省博鳌召开，国家主席习近平将出席年会开幕式。

--第九届中国私募基金高峰论坛于3月26-28日在深圳召开。

==========================近期重要政经日程==========================

3/28(周六)

--“第五届中国小额信贷机构联席会年会”定于28日-29日在北京召开，并发布《2014中国小额信贷机构竞争力发展报告》及《中国小额贷款公司社会责任报告》。

3/30（周一）

--美国总统奥巴马特别代表、财政部长雅各布·卢将于3月30至31日访华。中国国家领导人将会见雅各布·卢，有关部门负责人将与雅各布·卢举行会谈。

--蒙古国外长龙德格·普日布苏伦将于3月31日至4月3日对中国进行正式访问。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐