《中国重要政经日程》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
==========================今日重要政经日程==========================
3/27（周五）
--国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会。
--国务院发展研究中心金融研究所在北京主办“2015基金业年会”。
--博鳌亚洲论坛2015年年会于3月26日-29日在海南省博鳌召开，国家主席习近平将出席年会开幕式。
--第九届中国私募基金高峰论坛于3月26-28日在深圳召开。
==========================近期重要政经日程==========================
3/28(周六)
--“第五届中国小额信贷机构联席会年会”定于28日-29日在北京召开，并发布《2014中国小额信贷机构竞争力发展报告》及《中国小额贷款公司社会责任报告》。
3/30（周一）
--美国总统奥巴马特别代表、财政部长雅各布·卢将于3月30至31日访华。中国国家领导人将会见雅各布·卢，有关部门负责人将与雅各布·卢举行会谈。
--蒙古国外长龙德格·普日布苏伦将于3月31日至4月3日对中国进行正式访问。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-