《全球重要经济事件一览表》--3月27日-4月3日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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3月27日(五)
旧金山--美联储主席叶伦在旧金山联储“货币政策新常态”会议上就货币政策问题发表讲话(1945)。
维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。
普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet在庆祝科索沃央行、欧盟执委会和欧洲央行合作项目完成的活动上发表讲话(1000)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会成员在“债务与金融稳定--监管挑战”会议上致欢迎词(0800)。
法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融稳定：不要被债务海洋吞没”发表演讲(0845)。
法兰克福--美联储副主席费舍尔在德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议上发表讲话，主题为“非银行金融业：问题和监管”(1030)。
法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯参加小组讨论，主题为“致命吸引力：银行与国家主权的连系(银行供养国家)”(1030)。
法兰克福--德国财长朔伊布勒在金融稳定会议上发言(1245)。德国央行理事Andreas Dombret就“交易所：国家拯救银行业”发表演讲(1330)。
里加--法国财长萨潘访问拉脱维亚。
伦敦--希腊财长瓦鲁法基斯从希腊政府角度就欧洲的未来发表讲话(1410)。
法兰克福--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)。
卢森堡--经济合作暨发展组织(OECD)公布经济调查：2015年卢森堡。
3月30日(一)
美国斯通山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。
斯德哥尔摩--OECD发布瑞典2015年经济调查。
3月31日(二)
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)。
美国斯通山--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“银行业的未来：商业银行仍将是金融体系的中心吗？”的小组讨论(1415)。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观经济预估召开记者会(1100)。
纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会(Council for Economic Education)就美国经济发表讲话(1900)。
4月1日(三)
美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月2日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。(1230)
4月3日(五)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济机动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-