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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:43 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月27日-4月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月27日(五)

旧金山--美联储主席叶伦在旧金山联储“货币政策新常态”会议上就货币政策问题发表讲话(1945)。

维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet在庆祝科索沃央行、欧盟执委会和欧洲央行合作项目完成的活动上发表讲话(1000)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会成员在“债务与金融稳定--监管挑战”会议上致欢迎词(0800)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融稳定：不要被债务海洋吞没”发表演讲(0845)。

法兰克福--美联储副主席费舍尔在德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议上发表讲话，主题为“非银行金融业：问题和监管”(1030)。

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯参加小组讨论，主题为“致命吸引力：银行与国家主权的连系(银行供养国家)”(1030)。

法兰克福--德国财长朔伊布勒在金融稳定会议上发言(1245)。德国央行理事Andreas Dombret就“交易所：国家拯救银行业”发表演讲(1330)。

里加--法国财长萨潘访问拉脱维亚。

伦敦--希腊财长瓦鲁法基斯从希腊政府角度就欧洲的未来发表讲话(1410)。

法兰克福--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)。

卢森堡--经济合作暨发展组织(OECD)公布经济调查：2015年卢森堡。

3月30日(一)

美国斯通山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。

斯德哥尔摩--OECD发布瑞典2015年经济调查。

3月31日(二)

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)。

美国斯通山--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“银行业的未来：商业银行仍将是金融体系的中心吗？”的小组讨论(1415)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观经济预估召开记者会(1100)。

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会(Council for Economic Education)就美国经济发表讲话(1900)。

4月1日(三)

美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

4月2日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。(1230)

4月3日(五)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济机动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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