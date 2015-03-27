《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
*工商时报：
--强势美元造成欧洲与新兴市场需求趋缓的副作用已开始浮现。台积电 在本周瑞信证券于香港举行的〞亚洲投资论坛（AIC）〞中指出，近期〞各制程〞与〞各产品线〞需求几乎都呈现疲弱现象，今年12%的全球晶圆代工产业成长率预估值恐难达阵。
--国产署昨日标售南京东路二段商业区289.49坪土地，吸引多家寿险、大型建商抢标，最后元大人寿以29.04亿台币得标，换算每坪土地单价高达1,004.86万台币，溢价率逼近四成。由于该案为近年来少见的所有权土地标售，寿险业者及建商杀红眼抢标，也创下政府公开标售土地单价新高纪录。
--中国大陆倡议〞一带一路〞并推动亚投行，马英九总统昨日以三大理由，首度公开表态〞赞成加入〞并应积极参与。他并透露，已请率团前往博鳌论坛的前副总统萧万长，在博鳌和〞萧习会〞中主动表明台湾愿意参加亚投行。
*经济日报：
--联电 在福建厦门投资12寸晶圆厂昨在厦门火炬高新区举行动土典礼，总投资达62亿美元(约1,860亿台币)，完工后最大产能为月产12寸晶圆5万片，预定2016年12月试产，2021年12月达到满载产能。
--财政部长张盛和昨日指出，房地合一、实价课税方案将再进行微调，分离课税且不采累进税率的方向已经确定，但原拟最高达80%减征的长期优惠减税奖励，将会限缩。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-