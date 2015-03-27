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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月27日

*工商时报：

--强势美元造成欧洲与新兴市场需求趋缓的副作用已开始浮现。台积电 在本周瑞信证券于香港举行的〞亚洲投资论坛（AIC）〞中指出，近期〞各制程〞与〞各产品线〞需求几乎都呈现疲弱现象，今年12%的全球晶圆代工产业成长率预估值恐难达阵。

--国产署昨日标售南京东路二段商业区289.49坪土地，吸引多家寿险、大型建商抢标，最后元大人寿以29.04亿台币得标，换算每坪土地单价高达1,004.86万台币，溢价率逼近四成。由于该案为近年来少见的所有权土地标售，寿险业者及建商杀红眼抢标，也创下政府公开标售土地单价新高纪录。

--中国大陆倡议〞一带一路〞并推动亚投行，马英九总统昨日以三大理由，首度公开表态〞赞成加入〞并应积极参与。他并透露，已请率团前往博鳌论坛的前副总统萧万长，在博鳌和〞萧习会〞中主动表明台湾愿意参加亚投行。

*经济日报：

--联电 在福建厦门投资12寸晶圆厂昨在厦门火炬高新区举行动土典礼，总投资达62亿美元(约1,860亿台币)，完工后最大产能为月产12寸晶圆5万片，预定2016年12月试产，2021年12月达到满载产能。

--财政部长张盛和昨日指出，房地合一、实价课税方案将再进行微调，分离课税且不采累进税率的方向已经确定，但原拟最高达80%减征的长期优惠减税奖励，将会限缩。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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