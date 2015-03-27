《焦点》日本核心CPI出现停滞，央行压力未减

2月家庭支出较上年同期下降2.9%，为连续第11个月下降，这令日本这个全球第三大经济体的前景更加黯淡。

决策者预计，通胀放缓(包括汽油成本下降)以及薪资上升将在未来数月提振家庭支出，并支撑脆弱的经济复苏。

但分析师称，若小型企业未追随大型制造者的脚步提高基本薪资，则消费疲软对增长的拖累可能会超出预期。

不过，就业市场继续趋紧，这给日本带来了一线希望。日本2月失业率从1月的3.6%降至3.5%。