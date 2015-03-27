《焦点》日本核心CPI出现停滞，央行压力未减

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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2月家庭支出较上年同期下降2.9%，为连续第11个月下降，这令日本这个全球第三大经济体的前景更加黯淡。
决策者预计，通胀放缓(包括汽油成本下降)以及薪资上升将在未来数月提振家庭支出，并支撑脆弱的经济复苏。
但分析师称，若小型企业未追随大型制造者的脚步提高基本薪资，则消费疲软对增长的拖累可能会超出预期。
不过，就业市场继续趋紧，这给日本带来了一线希望。日本2月失业率从1月的3.6%降至3.5%。
得益于出口和工业产出的反弹，日本经济摆脱了去年的轻度衰退局面，但由于家庭支出疲弱，复苏态势依然脆弱。(完) (编译 王丽鑫/许娜/汪红英；审校 张荻/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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