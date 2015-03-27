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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:54 BJT

《交易视点》台湾央行货币政策温和，台债料中性整理--群益金鼎证券

路透台北3月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，短线观察五年券殖利率在1.0%下方的接受度，但在美债近期走势偏多的情况下，且央行理监事会议货币政策维持温和中性的态度，台债走势预期维持中性整理。10年券区间预估在1.51-1.56%，五年券预估在0.97-1.03%。

IRS市场利率三年成交1.04%，五年成交1.24-1.245%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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