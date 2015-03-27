瑞郎汇率：瑞士央行理事祖布鲁克称如有必要，将干预汇市

路透苏黎世3月26日 - 瑞士央行理事祖布鲁克周四表示，瑞郎汇率仍被严重高估，瑞士央行准备好必要时干预汇市。

在苏黎世的讲话中，祖布鲁克为1月放弃瑞郎上限的意外决定进行了辩护，指称保卫瑞郎上限的成本变得太高，难以为继。

祖布鲁克在演讲中称，“制订货币政策时，瑞士央行将继续考虑汇率情况，如果必要的话将干预汇市，以影响货币环境。”

瑞士央行1月解除瑞郎兑欧元的汇价上限，导致瑞郎汇价飙升、股市大跌，并引发各界对于其出口型经济的担忧。

瑞士央行周四在年度报告中称，2014年底前为了保卫瑞郎上限购汇金额总计258亿瑞郎(合269亿美元)。 瑞士央行2013年没有进行干预。

该报告称，如果持续保卫瑞郎上限，将导致资产负债表出现“无法控制的扩张”，可能增至瑞士年度经济产出的好几倍。

祖布鲁克称，仅在1月干预市场就可能耗费了瑞士央行1,000亿瑞郎。(完)