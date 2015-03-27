瑞郎汇率：瑞士央行理事祖布鲁克称如有必要，将干预汇市

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透苏黎世3月26日 - 瑞士央行理事祖布鲁克周四表示，瑞郎汇率仍被严重高估，瑞士央行准备好必要时干预汇市。
在苏黎世的讲话中，祖布鲁克为1月放弃瑞郎上限的意外决定进行了辩护，指称保卫瑞郎上限的成本变得太高，难以为继。
祖布鲁克在演讲中称，“制订货币政策时，瑞士央行将继续考虑汇率情况，如果必要的话将干预汇市，以影响货币环境。”
瑞士央行1月解除瑞郎兑欧元的汇价上限，导致瑞郎汇价飙升、股市大跌，并引发各界对于其出口型经济的担忧。
瑞士央行周四在年度报告中称，2014年底前为了保卫瑞郎上限购汇金额总计258亿瑞郎(合269亿美元)。 瑞士央行2013年没有进行干预。
该报告称，如果持续保卫瑞郎上限，将导致资产负债表出现“无法控制的扩张”，可能增至瑞士年度经济产出的好几倍。
祖布鲁克称，仅在1月干预市场就可能耗费了瑞士央行1,000亿瑞郎。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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