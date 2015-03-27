中国个股：华域汽车与江森自控全球汽车内饰业务重组，并获上汽注资

路透上海3月27日 - 中国最大汽车公司上汽集团 旗下零部件企业--华域汽车系统股份公司 周五公告称，其与美国江森自控 全球汽车内饰业务重组定下基本方案，双方逾100亿元人民币的资产注入一合资公司，最终华域与江森自控各占70%和30%股权。

华域汽车自3月13日起连续停牌，筹划定向增发事宜。上汽集团今日公告称，公司拟以持有的上海汇众汽车公司参与此次增发。汇众目前主营业务为汽车底盘及零部件生产，截止去年9月底，汇众汽车净资产为28.8亿元。

去年5月华域与江森自控签署汽车内饰业务全球合作框架协议后，双方已在上海自贸区成立一间合资公司，用于本次重组。目前双方已基本完成尽职调查，初步商定拟进入合资公司的业务及资产范围，其中，华域全资子公司延锋汽车饰件系统公司拟将下属的53家生产（含研发）基地纳入合资公司，江森自控拟将下属的40家生产（含研发）基地纳入。

经评估，延锋及江森自控注入的资产价值分别为77.5亿元和33.2亿元。双方拟采用股权注入、资产注入等方式，将上述确认的各自拟注入资产等分批、分步纳入合资公司，最终 延锋和江森自控将分别持有合资公司70%和30%股权。预计重组工作将在今年底前完成。

为配合上述重组，合资公司已开始收拢延锋旗下相关合资公司中的其他方股权。公告称，合资公司拟向延锋伟世通金桥汽车饰件系统公司的两家股东收购各自所持股权，其中一家系上汽集团在港的孙公司Sky Faith。合资公司拟以9,058.5万美元向Sky Faith收购延锋伟世通12.5%股权，向另一股东美国伟世通 收购延锋伟世通12.5%股权将同时进行。

华域汽车认为，与江森自控的重组，是公司加快核心业务“国际化”战略实施的一项重要举措，有助于公司汽车内饰业务加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。