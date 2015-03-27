中国个股：华域汽车与江森自控全球汽车内饰业务重组，并获上汽注资

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 中国最大汽车公司上汽集团 旗下零部件企业--华域汽车系统股份公司 周五公告称，其与美国江森自控 全球汽车内饰业务重组定下基本方案，双方逾100亿元人民币的资产注入一合资公司，最终华域与江森自控各占70%和30%股权。
华域汽车自3月13日起连续停牌，筹划定向增发事宜。上汽集团今日公告称，公司拟以持有的上海汇众汽车公司参与此次增发。汇众目前主营业务为汽车底盘及零部件生产，截止去年9月底，汇众汽车净资产为28.8亿元。
去年5月华域与江森自控签署汽车内饰业务全球合作框架协议后，双方已在上海自贸区成立一间合资公司，用于本次重组。目前双方已基本完成尽职调查，初步商定拟进入合资公司的业务及资产范围，其中，华域全资子公司延锋汽车饰件系统公司拟将下属的53家生产（含研发）基地纳入合资公司，江森自控拟将下属的40家生产（含研发）基地纳入。
经评估，延锋及江森自控注入的资产价值分别为77.5亿元和33.2亿元。双方拟采用股权注入、资产注入等方式，将上述确认的各自拟注入资产等分批、分步纳入合资公司，最终 延锋和江森自控将分别持有合资公司70%和30%股权。预计重组工作将在今年底前完成。
为配合上述重组，合资公司已开始收拢延锋旗下相关合资公司中的其他方股权。公告称，合资公司拟向延锋伟世通金桥汽车饰件系统公司的两家股东收购各自所持股权，其中一家系上汽集团在港的孙公司Sky Faith。合资公司拟以9,058.5万美元向Sky Faith收购延锋伟世通12.5%股权，向另一股东美国伟世通 收购延锋伟世通12.5%股权将同时进行。
华域汽车认为，与江森自控的重组，是公司加快核心业务“国际化”战略实施的一项重要举措，有助于公司汽车内饰业务加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。
华域汽车目前尚未公布定向增发预案。停牌前，华域汽车收报19.99元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-