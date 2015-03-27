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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:01 BJT

南华期货：中国期指多头继续吸筹，后市料再创新高

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

在经历了前期的快速上涨之后，股指期货继续小幅回调。周四，股指期货低开低走，主力合约IF1504以3941.2点开盘，低开10.6点，盘中虽最高收复至3993.8点，但未能持续，午盘后继续下跌，收于3934点。从全天走势来看，目前依然处于回调盘整期，但回调结束后，股指期货将会再创新高。

周四，前20名席位在IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单161819手、卖单187435手。主力净空持仓量25616手，较前一交易日小幅减少1204手。进一步来看，虽然股指期货回调继续，但主力合约前20名多单增加，这说明多方依然看好后市，在回调过程中仍在不断吸筹。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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