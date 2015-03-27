全球金融：金融稳定委员会将研究债市流动性问题--基金经理

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
FSB表示，较为关注那些可按需赎回、但投资低流动性资产基金的资产增长情况。
该委员会已同意，鉴别与固定收益市场流动性和资产管理活动有关的金融稳定性风险，并会在9月商讨初步研究结果后给出必要的政策建议。
FSB业已公布计划，要求高盛 和汇丰控股 等30家顶级银行发债，以便在陷入困境时通过减记债券实施自救。
该计划被视为打破“大到不能倒”现象的最后一项重大改革。这些债券也即总损失吸收能力(total loss absorbing capacity，TLAC)，将相当于银行风险加权资产的16-20%。
据标准普尔(Standard & Poor's)估计，按照TLAC计划，这30家银行须发行逾5,000亿美元的债券。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 徐文焰)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-