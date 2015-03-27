全球金融：金融稳定委员会将研究债市流动性问题--基金经理

FSB表示，较为关注那些可按需赎回、但投资低流动性资产基金的资产增长情况。

该委员会已同意，鉴别与固定收益市场流动性和资产管理活动有关的金融稳定性风险，并会在9月商讨初步研究结果后给出必要的政策建议。

FSB业已公布计划，要求高盛 和汇丰控股 等30家顶级银行发债，以便在陷入困境时通过减记债券实施自救。

该计划被视为打破“大到不能倒”现象的最后一项重大改革。这些债券也即总损失吸收能力(total loss absorbing capacity，TLAC)，将相当于银行风险加权资产的16-20%。

据标准普尔(Standard & Poor's)估计，按照TLAC计划，这30家银行须发行逾5,000亿美元的债券。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 徐文焰)