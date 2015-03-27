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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:04 BJT

国泰君安期货：上期所镍、锡期货上市初走势或先扬后抑

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

镍、锡期货将于今日（3月27日）上午9点在上期所上市交易。从已上市的有色金属期货品种及LME金属期货的运行规律来看，一般距离现货月3个月的合约是交投最为活跃的合约，我们认为NI1507和SN1507将是主力合约。

　　基于目前宏观及供需面分析，我们认为镍、锡期货上市初期走势偏弱。由于镍、锡挂牌基准价分别定为102070元/吨、120190元/吨，价格略偏低，上市首日可能冲高回落。建议投资者可以进行高位布空操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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