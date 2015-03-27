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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:11 BJT

台湾央行：理监事会后开放三种天期存单申购照旧，金额不限

路透台北3月27日 - 台湾央行周五表示，按例开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为41亿台币。

央行上日举行首季理监事会，连15季维持利率不变，符合市场预期。但央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行2,912.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周四的超额准备为328亿台币，累积超额准备为3,704亿台币、加计前期1%的超额准备为4,717亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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