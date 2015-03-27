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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:02 BJT

国信期货：沪铜多空资金大举增仓对峙，价格料延续阶段性反弹

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

3月临近尾声，铜市连续暴涨后暂作休整。面对多空资金大举增仓对峙，铜价料波动性加大，或再现暴涨暴跌行情。当前中美宏观大环境有利于商品展开反弹，铜市在传统旺季不乏炒作题材，铜价料延续阶段性反弹，上方45000元/吨一线难成“铁顶”。

　　3月以来，中国高层多次强调“稳增长”态度，降低市场对实体经济增长前景的忧虑。虽然管理层下调2015年经济增长目标至7%，但为中国政府主动“调结构”预留了政策空间。在一带一路和亚投行筹建等具有战略视角的布局中，铜等大宗商品有望受益于政策红利出现需求增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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