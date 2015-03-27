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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:12 BJT

《交易视点》美债殖利率连弹两日，台债观望后市走向--元大宝来证

路透台北3月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国公债市场因七年期公债标售需求疲弱，加上五年期公债标售结果也不如预期，促使公债殖利率连续两日上弹，但仍低于FOMC会议前之水准，终场指标10年期公债 收在1.9964%，与前一交易日殖利率上扬7.64基点。

如同市场所预期央行维持重贴现率在1.875%不变，升息预期减退许多，而在国际情势方面，中东战火爆发，油价及黄金立刻反应，将持续观察此事件为资产价格所带来之影响；美国在标售结果不如预期，市场转向观察第四季美国国内生产总额及下周的就业数据报告。预估本周殖利率10年券104/5期 成交区间为1.55-1.65%，5年券104/6期 在1.00-1.10%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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