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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:06 BJT

招金期货：避险情绪升温，金价再获上行动能

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

3月美联储议息会议决议偏向鸽派，而近期美国经济数据总体表现不及预期，美元美股美债普跌。上述因素诱发黄金市场空头回补，金价连续六个交易日收阳线。短期上行通道完整，1200美元/盎司重要心理关口面临突破。随着3月26日COMEX4月黄金期权到期，市场或开始布局下周五非农行情。考虑到也门事件再度拉开地缘紧张局势大幕，黄金市场多头或借势乘胜追击，短线金价有望继续上行。

近期中国黄金较伦敦金溢价收窄，反映出一季度中下旬实物需求有所放缓。主要原因是中国买家经历2月市场重创之后，对于当前金价犹疑不定。但预计随着后市金价的逐步反弹，买方信心会重新建立。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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