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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:07 BJT

光大期货：临储玉米收购超预期利好兑现，大连玉米期价承压下行

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

本周，随着临储玉米收购进度的快速推进，临储玉米收购超预期利多支撑兑现，5、9月玉米期价承压下行。笔者预计，在临储收购转为抛售的政策面真空期，9月玉米期价也将回归2550元/吨以下的振荡区间。

　　2015年临储入市收购及收购进度超预期成为推动玉米期、现价格快速上行的利多支撑。进入到4月以后，随着临储玉米收购进入尾声，政策利多逐步兑现，玉米期货近月合约率先下行，期价进入盘整期。

　　最新公布的统计数据显示，截至3月20日，2014/2015年度东北临储玉米收购量突破去年纪录水平，达到6925万吨。其中，黑龙江3249万吨，吉林1917万吨，辽宁734万吨，内蒙古1025万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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