光大期货：临储玉米收购超预期利好兑现，大连玉米期价承压下行

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
以下内容节选自3月27日的《期货日报》：
本周，随着临储玉米收购进度的快速推进，临储玉米收购超预期利多支撑兑现，5、9月玉米期价承压下行。笔者预计，在临储收购转为抛售的政策面真空期，9月玉米期价也将回归2550元/吨以下的振荡区间。
2015年临储入市收购及收购进度超预期成为推动玉米期、现价格快速上行的利多支撑。进入到4月以后，随着临储玉米收购进入尾声，政策利多逐步兑现，玉米期货近月合约率先下行，期价进入盘整期。
最新公布的统计数据显示，截至3月20日，2014/2015年度东北临储玉米收购量突破去年纪录水平，达到6925万吨。其中，黑龙江3249万吨，吉林1917万吨，辽宁734万吨，内蒙古1025万吨。(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-