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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:08 BJT

金信期货：大商所焦煤期货弱势格局短期难有明显改善

以下内容节选自3月27日的《期货日报》：

3月中旬以来，焦炭率先下破1000点整数关口屡创新低，并带动窄幅盘整半年之久的螺纹价格重心下移。本周三，焦煤也正式下破700点整数关口。黑色系品种疲弱不堪，期价不断探底。从基本面来看，煤焦弱势格局短期难有明显改善，后期仍将继续弱势下行。

当前国内经济低迷，在基建和房地产投资没有发力的状况下，实体产业依旧处于艰难而漫长的结构转型过程中。去产能化进程导致的“中国需求”下降，是黑色系商品价格低迷的主要原因。供需方面，钢厂去库存压力和焦化企业开工率下降均会压制期价。煤焦短期或将继续探底，中期将继续维持弱势格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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