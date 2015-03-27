港报财经评论：看好互联网+收集金山金蝶--经济日报3月27日

看好互联网+收集金山金蝶/ 林瑞芬

A股升势开始反覆，阻碍港股升势。恒指昨跌0.13%至24,497；国指跌0.4%至11,919。自总理李克强提出“互联网+”概念，将推进传统行业结合互联网后，市场极度憧憬“产业互联网”将继“消费互联网”之后，促使经济结构转型升级的新动力，刺激中国内地相关股份热炒，港股也顺势炒一番。不过，推动“互联网+”非一朝一夕可竟功，宜认清相关发展路向才上车。据民生证券探讨“互联网+”商业模式的发展路向分析，值得参考。

据民生分析，中国内地至少有五大产业与互联网结合产生化学作用。一是互联网+农业，由于农资产品同质化，销售还需借力电商；规模化生产、集约化趋势加强下，与传统小农种植相比，经营需要大量周转资金、大批量采购农资产品，更需要引进资讯化管理。这都刺激了农业资讯化、农资电商和农村金融的发展。未来企业发展模式可以是发展智慧农业，农业物联网。农业电商目前常见有B2B2C（云农场、农一网），B2B（厂家向经销商销售的中化化肥“买肥网”）、众筹（聚土地、尝鲜众筹网、大家种）。未来发展将不再局限于将农产品投入互联网售卖，而可存在于产前准备——产中种植——产后销售的整个链条中。拓展农村互联网金融，以大数据信用体系和普惠金融产品来为支柱发展，也是互联网+的发展方针。 当互联网结合工业时（现即市场称之工业4.0），强调物联网监测与大资料分析预测在工业领域的应用，其根基主要在于资料的获取、分析以及价值链内的共用，以改善生产效率，降低企业成本，增强资讯透明化，提高客户满意度等。民生认为着力点在于横向、纵向整合价值链，实现各个环节（供应商、生产企业及客户）资讯共用；数字化技术植入产品和服务，使个性化定制渗入每一个角落，如Google无人驾驶概念的推出。工业在研发、流通、售后等环节均可结合互联网，研发上发展的商业模式若参考小米，属个性化定制路向；流通环节上，企业可以充分利用社交网络覆盖范围广、传播速度快的特点进行数位化行销，拓宽微信、微博、论坛等互联网行销管道。(B05)