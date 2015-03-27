港报财经评论：看好互联网+收集金山金蝶--经济日报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
看好互联网+收集金山金蝶/ 林瑞芬
A股升势开始反覆，阻碍港股升势。恒指昨跌0.13%至24,497；国指跌0.4%至11,919。自总理李克强提出“互联网+”概念，将推进传统行业结合互联网后，市场极度憧憬“产业互联网”将继“消费互联网”之后，促使经济结构转型升级的新动力，刺激中国内地相关股份热炒，港股也顺势炒一番。不过，推动“互联网+”非一朝一夕可竟功，宜认清相关发展路向才上车。据民生证券探讨“互联网+”商业模式的发展路向分析，值得参考。
据民生分析，中国内地至少有五大产业与互联网结合产生化学作用。一是互联网+农业，由于农资产品同质化，销售还需借力电商；规模化生产、集约化趋势加强下，与传统小农种植相比，经营需要大量周转资金、大批量采购农资产品，更需要引进资讯化管理。这都刺激了农业资讯化、农资电商和农村金融的发展。未来企业发展模式可以是发展智慧农业，农业物联网。农业电商目前常见有B2B2C（云农场、农一网），B2B（厂家向经销商销售的中化化肥“买肥网”）、众筹（聚土地、尝鲜众筹网、大家种）。未来发展将不再局限于将农产品投入互联网售卖，而可存在于产前准备——产中种植——产后销售的整个链条中。拓展农村互联网金融，以大数据信用体系和普惠金融产品来为支柱发展，也是互联网+的发展方针。 当互联网结合工业时（现即市场称之工业4.0），强调物联网监测与大资料分析预测在工业领域的应用，其根基主要在于资料的获取、分析以及价值链内的共用，以改善生产效率，降低企业成本，增强资讯透明化，提高客户满意度等。民生认为着力点在于横向、纵向整合价值链，实现各个环节（供应商、生产企业及客户）资讯共用；数字化技术植入产品和服务，使个性化定制渗入每一个角落，如Google无人驾驶概念的推出。工业在研发、流通、售后等环节均可结合互联网，研发上发展的商业模式若参考小米，属个性化定制路向；流通环节上，企业可以充分利用社交网络覆盖范围广、传播速度快的特点进行数位化行销，拓宽微信、微博、论坛等互联网行销管道。(B05)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-