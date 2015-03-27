《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**上海证券报**
--盘点梳理中国上市公司现有324份一季度业绩预告，一大看点是一批互联网金融股首季业绩同比呈现出大幅增长态势，近期股价大涨、曾被看作是概念炒作的相关公司也由此寻获了一些业绩支撑。
--北京保监局局长郭左践透露，北京、河北和天津三地保监局正在对部分领域统一监管标准进行磋商，已经取得了初步成效，但具体内容以及实施还有待批复。
**证券时报**
--保监会数据显示，今年前两月，保险业实现原保险保费收入5,985亿元人民币，同比增长18.69%。截至2月末，资金运用余额95,560亿元，较年初增长2.41%。其中债券35,741亿元，占比37.40%；股票和证券投资基金11,476亿元，占比12.01%。
--据悉，新股发行注册制即将迈出实质一步，首发审核权将下放到沪深交易所，发审会将被沪深交易所聆讯质询委员会取代。专家预测，聆讯质询会不是市场理解的完全不审核，相反初期还会更加严格。
**金融时报**
--央行与保监会联合下发通知，明确保险公司发行资本补充债券的具体要求，其中包括期限应在五年及以上，清偿顺序等。
--建行 旗下建银国际控股，在伦敦证券交易所发行欧洲首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)货币市场ETF产品，以人民币、欧元、英镑计价和交易，首批发行规模10亿元人民币。
**每日经济新闻**
--水泥和地产商--金隅股份 拟以8.53元/股的底价，向包括控股股东在内的至多10名特定投资者发行不超过5.87亿股，募资不超过50亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-