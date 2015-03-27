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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:11 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日

**上海证券报**

--盘点梳理中国上市公司现有324份一季度业绩预告，一大看点是一批互联网金融股首季业绩同比呈现出大幅增长态势，近期股价大涨、曾被看作是概念炒作的相关公司也由此寻获了一些业绩支撑。

--北京保监局局长郭左践透露，北京、河北和天津三地保监局正在对部分领域统一监管标准进行磋商，已经取得了初步成效，但具体内容以及实施还有待批复。

**证券时报**

--保监会数据显示，今年前两月，保险业实现原保险保费收入5,985亿元人民币，同比增长18.69%。截至2月末，资金运用余额95,560亿元，较年初增长2.41%。其中债券35,741亿元，占比37.40%；股票和证券投资基金11,476亿元，占比12.01%。

--据悉，新股发行注册制即将迈出实质一步，首发审核权将下放到沪深交易所，发审会将被沪深交易所聆讯质询委员会取代。专家预测，聆讯质询会不是市场理解的完全不审核，相反初期还会更加严格。

**金融时报**

--央行与保监会联合下发通知，明确保险公司发行资本补充债券的具体要求，其中包括期限应在五年及以上，清偿顺序等。

--建行 旗下建银国际控股，在伦敦证券交易所发行欧洲首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)货币市场ETF产品，以人民币、欧元、英镑计价和交易，首批发行规模10亿元人民币。

**每日经济新闻**

--水泥和地产商--金隅股份 拟以8.53元/股的底价，向包括控股股东在内的至多10名特定投资者发行不超过5.87亿股，募资不超过50亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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