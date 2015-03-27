港报财经评论：美科技股泡沫濒爆破--信报3月27日

美科技股泡沫濒爆破/ 习广思

周三晚美股急跌292点，理由之一是沙地介入也门军事行动，派兵应付胡塞武装叛军的威胁，触发油价急升。不过，以上藉口是触发点，更值得注意的是，美国科技股出现大规模沽售潮，特别是近月受到4G概念支持的相关股份，估值已经升至相当昂贵水平，投资者同一时间出货，令纳指见顶味道更浓。沙地驻美大使透露，沙地已向也门展开军事行动。胡塞武装组织在也门南部地区击败了支持总统哈迪的部落武装，迫近哈迪所在的亚丁市，亚丁国际机场已经关闭。也门总统哈迪据报已经离开亚丁官邸，行踪未明。

也门外长亚辛呼吁阿拉伯国家军事干预也门危机，阻止胡塞武装组织的军事进攻。消息指出，除了邻国沙地，埃及等也在考虑是否和如何介入也门的冲突，以阻止伊朗支持的什叶派叛军或接管也门。也门总统哈迪曾要求波斯湾国家军事介入，并且要求联合国设立禁飞区，以关闭叛军控制的机场。据法新社报道，也门外长说，如果叛军攻占亚丁，将意味内战开始；在阿拉伯联盟周末高峰会议之前的准备会议上也警告，最后整个阿拉伯半岛将由伊朗统治。

尽管也门石油产量占全球比重不足0.2%，但它毗邻全球能源贸易中心，占据要害位置，因而对油价造成举足轻重的影响。也门北与全球最大原油出口国沙地阿拉伯接壤，南部海岸线是油轮东出波斯湾向西航行的必经航道。在海湾国家宣布对这个2013年产油量不及丹麦的国家，发起军事力量打击武装叛军后，国际油价即时急升。也门政府面对胡塞武装组织的攻击陷于瘫痪，促使国际石油输出国组织（OPEC）的最大产油国沙地带头对该组织发起空袭。属于逊尼派穆斯林的沙地，死对头是什叶派，加上胡塞武装组织背后有什叶派国家伊朗支持，一旦也门落入其手中，沙地将处处受制。(B02)

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美元捱沽，欧罗上试1.18/ 苏子

由于周三晚美国公布2月份耐用品订单数据，在扣除飞机非国防资本货物后为下跌2.4%，而且更为连续6个月下跌，数据结果令市场担心美国首季的GDP结果或会较去年第四季差，令联储局提前加息的机会下降，因此美元再次遭遇重大沽压，幸而欧罗兑美元升至1.102水平附近已乏力再升，收市时1.1关口已得而复失。可惜欧罗兑美元未能在回落至1.1关口以下后出现较深的跌幅，结果在目前加上市场气氛仍然不利美元的大前提下，昨天欧洲入市后，欧罗兑美元终于顺利突破1.1心理关口，并且更略破上周的高位阻力，暂时最高曾见1.1052水平，如昨晚汇价可以继续企稳在1.1心理关口以上波动及收市，料稍后会上试1.1785/1.18区域。

目前美元的升势有可能因为联储局的官员一再出口术，表示美元升值太多，会影响美国经济增长及更难实现2%的通胀目标所影响而向下作出更深的调整。今天美国将公布去年第四季GDP终值及消费信心指数，倘若数据结果令市场有藉口炒作9月之前联储局不大可能加息的话，相信美汇指数将会正式跌破96关口，随后朝着95心理关口迈进。

事实上，美元今年首季升值逾一成的情况，对美国经济而言，的确可以压低通胀，某程度看有加息的效果存在。周三芝加哥联储银行埃文斯已因此指出，联储局应推迟至明年上半年才加息，因此这两天美元的回落，可以说是合情合理。昨天油价因沙地10国介入也门内战而急升，并触发避险情绪急升使到日圆及金价向上作出重大突破。美元兑日圆已跌破119/119.2主要支持区，金价亦升越今年跌幅的38.2%反弹目标（1205美元），配合美元走势已经转弱的大前提下，料短期内日圆及金价仍会保持偏强势头，美元兑日圆料会朝着20周保历加通道的116.4底部支持迈进，至于金价的升势则会受制于50周平均线阻力（1246美元）。(B10)