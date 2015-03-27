港报社评：亚视存亡绝续有悬念，政府应介入保障公益--明报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
亚视营运若出现变故，政府对亚视事态发展不应继续隔岸观火，而是要全面掌握情况，及早适度介入，确保大气电波使用恰当，不会发生损害公众利益的事。
亚视财困浮面之后，政府回应传媒查询，多以尊重商业经营、程序安排等为挡箭牌，对亚视营运种种不正常现象，视而不见或保持距离。政府若认为亚视仍可苟延残喘下去，这种取态或许能过关，等到牌照届满再说，但是若不能排除亚视会自行宣布关闭停播，政府就不能再静观其变，而是要准备主动应对。
若亚视停播，以百计员工正式失业，他们应得薪酬、补偿、福利是否获得保障，也是会否演变为行动的潜在原因。事情已经发生变化，政府首要全面了解事态，掌握亚视股东继续营运的意向，制订通盘计划，处理可能衍生的问题，包括免费电视牌照要即时处理，使大气电波得到合理使用，造福香港社会。
亚视营运若出现变故，则无綫电视将成为唯一营运的免费电视台，情况偏离了政府增发牌照，鼓励竞争，提高节目水平的原意。届时亚视占用的免费电视频道如何处理，是一个问题；前年获政府原则上发给免费电视牌照的两家公司，在资源投入和传播技术等，仍在与当局商讨中，迄今并未获发正式牌照。亚视现状和其他两家公司的营运取态，再一次揭示当年政府增发免费电视牌照的决定，存在问题。
一台独大可能成为免费电视的常态，市场缺乏真正竞争，是反映政策失误的结果。若政府有意愿，仍然有机会扭转不正常局面，主要分两方面：一、亚视的事态不能再以续牌程序搪塞，而是适度介入，以防出现意想不到的事；二、至于整体免费电视市场，只有让自由市场的竞争机制发生作用，容许优胜劣败，才是使市场重回正轨的正确选择。(A04)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-