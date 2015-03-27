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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:17 BJT

港报社评：亚视存亡绝续有悬念，政府应介入保障公益--明报3月27日

亚视营运若出现变故，政府对亚视事态发展不应继续隔岸观火，而是要全面掌握情况，及早适度介入，确保大气电波使用恰当，不会发生损害公众利益的事。

亚视财困浮面之后，政府回应传媒查询，多以尊重商业经营、程序安排等为挡箭牌，对亚视营运种种不正常现象，视而不见或保持距离。政府若认为亚视仍可苟延残喘下去，这种取态或许能过关，等到牌照届满再说，但是若不能排除亚视会自行宣布关闭停播，政府就不能再静观其变，而是要准备主动应对。

若亚视停播，以百计员工正式失业，他们应得薪酬、补偿、福利是否获得保障，也是会否演变为行动的潜在原因。事情已经发生变化，政府首要全面了解事态，掌握亚视股东继续营运的意向，制订通盘计划，处理可能衍生的问题，包括免费电视牌照要即时处理，使大气电波得到合理使用，造福香港社会。

亚视营运若出现变故，则无綫电视将成为唯一营运的免费电视台，情况偏离了政府增发牌照，鼓励竞争，提高节目水平的原意。届时亚视占用的免费电视频道如何处理，是一个问题；前年获政府原则上发给免费电视牌照的两家公司，在资源投入和传播技术等，仍在与当局商讨中，迄今并未获发正式牌照。亚视现状和其他两家公司的营运取态，再一次揭示当年政府增发免费电视牌照的决定，存在问题。

一台独大可能成为免费电视的常态，市场缺乏真正竞争，是反映政策失误的结果。若政府有意愿，仍然有机会扭转不正常局面，主要分两方面：一、亚视的事态不能再以续牌程序搪塞，而是适度介入，以防出现意想不到的事；二、至于整体免费电视市场，只有让自由市场的竞争机制发生作用，容许优胜劣败，才是使市场重回正轨的正确选择。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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