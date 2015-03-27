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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:11 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月27日

*明报：

--香港零售市场进入3月以来没有好转迹象。莎莎国际 主席郭少明称，今年旗下员工加薪有压力，甚至有钟表行表示有店舖六小时内没有一位顾客进店，一田百货亦表示，3月初销售有放缓迹象。

*东方日报

--蒙牛乳业 去年业绩靓丽，蒙牛总裁孙伊萍指，未来将持续追求盈利增长高于收入增长，并以“IPO”形式(即创新、整合和表现)推进业务。

*文汇报

--近期公布业绩的内银股均出现不良贷款率及余额双升的局面，上市不足半年的盛京银行 不良贷款率则按年下跌0.02个百分点至0.44%，远低于行业平均水平的1.25%。该行副行长兼首席风险官王亦工表示，有信心未来能将不良贷款率维持于现水平。

*大公报

--华能国际 去年纯利微增3.18%至107.57亿元人民币。公司董事副总经理杜大明指，未来的收购对象仍会以母公司资产为主。

--华晨中国 去年纯利大升60%至54亿人民币，不派息。公司董事长吴小安预测，今年华晨宝马销量按年增长约一成。

*星岛日报

--复星国际 去年以53亿美元，在全球并购15个项目。首席执行官梁信军表示，低息环境下，海外市场融资成本便宜，资产安全，今年还会加大并购。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

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香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/张喜良)
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