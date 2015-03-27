《香港报摘》--其他报纸重要消息3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
*明报：
--香港零售市场进入3月以来没有好转迹象。莎莎国际 主席郭少明称，今年旗下员工加薪有压力，甚至有钟表行表示有店舖六小时内没有一位顾客进店，一田百货亦表示，3月初销售有放缓迹象。
*东方日报
--蒙牛乳业 去年业绩靓丽，蒙牛总裁孙伊萍指，未来将持续追求盈利增长高于收入增长，并以“IPO”形式(即创新、整合和表现)推进业务。
*文汇报
--近期公布业绩的内银股均出现不良贷款率及余额双升的局面，上市不足半年的盛京银行 不良贷款率则按年下跌0.02个百分点至0.44%，远低于行业平均水平的1.25%。该行副行长兼首席风险官王亦工表示，有信心未来能将不良贷款率维持于现水平。
*大公报
--华能国际 去年纯利微增3.18%至107.57亿元人民币。公司董事副总经理杜大明指，未来的收购对象仍会以母公司资产为主。
--华晨中国 去年纯利大升60%至54亿人民币，不派息。公司董事长吴小安预测，今年华晨宝马销量按年增长约一成。
*星岛日报
--复星国际 去年以53亿美元，在全球并购15个项目。首席执行官梁信军表示，低息环境下，海外市场融资成本便宜，资产安全，今年还会加大并购。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-