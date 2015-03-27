全球金市：现货金连涨七日后守稳，周线有望再度上涨

受空袭消息影响，周四油价跳涨5%且全球股市普跌，促使投资者买入 黄金等避险资产。 尽管金价周四回吐涨幅，但是在2012年8月以来最长的七日连涨的带 动下，本周仍有望累计上涨近2%。 自美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周就美国经济和升息步伐表达 谨慎态度后，黄金一直受捧。激进的升息路径将损及黄金需求。 美联储表态后，美元从数年高点回落。不过周四强劲的美国经济数据 给美元带来一定提振。 围绕金价涨势的谨慎态度非常明显。全球最大黄金上市交易基金(ETF )SPDR Gold Trust继续有资金流出。 该基金截至周四的黄金持仓量下降近6吨，至737.24吨，为1月以来最 低。 在实货市场消息方面，周四公布的数据显示，2月中国从香港的黄金 进口量降至六个月最低，因中国黄金消费者购买力度减缓。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)