版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:34 BJT

全球金市：现货金连涨七日后守稳，周线有望再度上涨

受空袭消息影响，周四油价跳涨5%且全球股市普跌，促使投资者买入
黄金等避险资产。
    
    尽管金价周四回吐涨幅，但是在2012年8月以来最长的七日连涨的带
动下，本周仍有望累计上涨近2%。
    
    自美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周就美国经济和升息步伐表达
谨慎态度后，黄金一直受捧。激进的升息路径将损及黄金需求。
        
    美联储表态后，美元从数年高点回落。不过周四强劲的美国经济数据
给美元带来一定提振。 
    
    围绕金价涨势的谨慎态度非常明显。全球最大黄金上市交易基金(ETF
)SPDR Gold Trust继续有资金流出。
    
    该基金截至周四的黄金持仓量下降近6吨，至737.24吨，为1月以来最
低。

    在实货市场消息方面，周四公布的数据显示，2月中国从香港的黄金
进口量降至六个月最低，因中国黄金消费者购买力度减缓。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 许娜/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐