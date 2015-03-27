全球金市：现货金连涨七日后守稳，周线有望再度上涨

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
受空袭消息影响，周四油价跳涨5%且全球股市普跌，促使投资者买入 黄金等避险资产。 尽管金价周四回吐涨幅，但是在2012年8月以来最长的七日连涨的带 动下，本周仍有望累计上涨近2%。 自美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周就美国经济和升息步伐表达 谨慎态度后，黄金一直受捧。激进的升息路径将损及黄金需求。 美联储表态后，美元从数年高点回落。不过周四强劲的美国经济数据 给美元带来一定提振。 围绕金价涨势的谨慎态度非常明显。全球最大黄金上市交易基金(ETF )SPDR Gold Trust继续有资金流出。 该基金截至周四的黄金持仓量下降近6吨，至737.24吨，为1月以来最 低。 在实货市场消息方面，周四公布的数据显示，2月中国从香港的黄金 进口量降至六个月最低，因中国黄金消费者购买力度减缓。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-