港报社评：以死相逼，不如贱售亚视 --星岛日报3月27日

亚洲电视涌现月底倒闭疑云，手握亚视生死大权的王征，成为＂白武士＂们难以踰越的难关。他正孤注一掷，以亚视的生命，作为胁逼有意者提高收购条件的最后手段，图减轻自己的庞大损失。

在最后一个＂白武士＂放弃拯救亚视后，王征打破两年来的缄默，向财新网记者透露自己的卖盘算盘和对方开价，指出整个盛氏家族在亚视共投入了20.5亿万元，当中2.5亿是黄炳均持有的52.4%股权，其余18亿元是王征借给亚视的款项，王征愿意五折收债，换言之希望有9亿元回笼，但是两位潜在买家只愿出资2、3亿元，他形容价钱＂完全没有可操作性＂。

王征把亚视搞到如斯田地，他接受五折偿债，可能觉得自己已经愿意为投资和管理错误付出了沉重的损失代价。客观现实是在商言商，从买家角度而言，王征开出的价钱同样＂没有可操作性＂。

王征的堂弟、曾经担任亚视行政总裁的盛品儒，按照王征开出的条件估计，连同首年薪酬开支，＂白武士＂的＂入场费＂至少需13亿元。但是亚视年蚀4亿，长期处于劣势，政府又已经增发两个免费电视台牌照，亚视面对的竞争更为激烈，要扭亏为盈谈何容易。

由法庭委托为亚视寻找买家的会计师黎嘉恩，从务实的角度出发曾公开劝王征，指出亚视如果清盘，王征一定是大输家。

现在王征摆出就算亚视清盘也无可奈何的态度，一个可能性是不甘贱卖让他人捡便宜，宁愿一拍两散；另一个可能是打＂濒死牌＂期获打救，希望有心人会在最后关头，顾及亚视拥有本港免费电视频谱及广东省落地牌照的经济和政治双重价值而出手。

这个算盘如果打得响，亚视奇迹生还尚有一线希望。最大风险是王征戏假成真，最终都无人问津，如果他仍然不肯贱售止蚀，亚视就被逼＂玩完＂清盘。现阶段亚视命悬王征一线，而王征又摆出放手姿态，政府期待奇迹之余，更须做好两手准备，为亚视倒闭后处理员工、牌照和频谱问题，作好部署，减少混乱。(A04)