港报社评：白表落空机会九成九，居屋分配比率应调整--信报3月27日

由于最新一期居屋认购接获超过13万份申请表格，创下历年新高纪录，所以昨日的搅珠结果绝对可以称得上是万众期待，人人翘首以盼。只可惜，期待者愈众，失望者愈多，整体而言美梦落空的机会率超过98%；若然是白表申请者，失望者超过99%；白表申请者如果是单身人士的话，几乎完全无缘问津，因为拣楼次序以家庭单位和家有长者为优先。

今次居屋申请接获7.9万份白表单身人士的申请表，负责搅珠的房委会资助房屋小组主席黄远辉表示，下次推出居屋时会考虑将配额拨予单身人士。此外，白表绿表的分配比例亦考虑调整。相信黄远辉已体会到目前僧多粥少的现实情况，反正绿表人士已拥有公屋的租住权，而且申请居屋的意愿不高，每每安于公屋的廉价租金，何不将其较多的配额让予白表人士？

由于觅地建屋存在着一定的难度，所以近来出现一把声音，认为占地40%的郊野公园可以稍稍让出部分空间。如果苦无对策，香港已经完全没有可供建屋的土地，打郊野公园的主意未尝不是＂飞象过河＂的非常手段，可是问题却在于，可供建屋的土地真的是零吗？

发展局局长陈茂波讲过，政府正在研究利用新界元朗洪水桥的＂棕地＂，作为试点打造包括住宅在内的新发展区。所谓棕地，即是已荒废或遭破坏的农地及工业用地，目前大多由物流及修车等等行业所用，洪水桥现有190公顷棕地，而香港整体的棕地有800多公顷。既然如此，郊野公园还是原封不动为佳，否则政府遇上的阻力肯定更加剧烈。

归根究柢，反对土地规划的人不是要破坏市民的置业梦，而是担心官商勾结和利益输送。要是特区政府能够开诚布公说明清楚，摆事实讲道理消除当中的疑虑，理直气壮为天下寒士提供有瓦遮头的广厦千万间，任何阻力皆不足挂齿。怕只怕，民间的疑虑并非无的放矢。(A02)