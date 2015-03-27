港报社评：白表落空机会九成九，居屋分配比率应调整--信报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
由于最新一期居屋认购接获超过13万份申请表格，创下历年新高纪录，所以昨日的搅珠结果绝对可以称得上是万众期待，人人翘首以盼。只可惜，期待者愈众，失望者愈多，整体而言美梦落空的机会率超过98%；若然是白表申请者，失望者超过99%；白表申请者如果是单身人士的话，几乎完全无缘问津，因为拣楼次序以家庭单位和家有长者为优先。
今次居屋申请接获7.9万份白表单身人士的申请表，负责搅珠的房委会资助房屋小组主席黄远辉表示，下次推出居屋时会考虑将配额拨予单身人士。此外，白表绿表的分配比例亦考虑调整。相信黄远辉已体会到目前僧多粥少的现实情况，反正绿表人士已拥有公屋的租住权，而且申请居屋的意愿不高，每每安于公屋的廉价租金，何不将其较多的配额让予白表人士？
由于觅地建屋存在着一定的难度，所以近来出现一把声音，认为占地40%的郊野公园可以稍稍让出部分空间。如果苦无对策，香港已经完全没有可供建屋的土地，打郊野公园的主意未尝不是＂飞象过河＂的非常手段，可是问题却在于，可供建屋的土地真的是零吗？
发展局局长陈茂波讲过，政府正在研究利用新界元朗洪水桥的＂棕地＂，作为试点打造包括住宅在内的新发展区。所谓棕地，即是已荒废或遭破坏的农地及工业用地，目前大多由物流及修车等等行业所用，洪水桥现有190公顷棕地，而香港整体的棕地有800多公顷。既然如此，郊野公园还是原封不动为佳，否则政府遇上的阻力肯定更加剧烈。
归根究柢，反对土地规划的人不是要破坏市民的置业梦，而是担心官商勾结和利益输送。要是特区政府能够开诚布公说明清楚，摆事实讲道理消除当中的疑虑，理直气壮为天下寒士提供有瓦遮头的广厦千万间，任何阻力皆不足挂齿。怕只怕，民间的疑虑并非无的放矢。(A02)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-