港报社评：居屋无米炊，坐羡狮城不如拓地--经济日报3月27日

新居屋昨搅珠，惟在僧多粥少下向隅者众，十多万白表人士更感失落。但调整居屋绿白表比例势惹争拗，对满足白表亦杯水车薪。若缺地深层矛盾不解，港府房策亦难为无米之炊。

今次是香港12年来再有新建居屋进行搅珠，惟首批新居屋仅提供2,160个单位，却收到近13万个申请，当中逾11万是白表申请者。在现时居屋分配绿表占60%、白表占40%下，供白表购买的居屋单位只有800多个，意味十多万白表人士置业梦再成空，当局虽表示不排除调整绿白表比例，惟此势惹争议。

此因虽有意见认为，大部分绿表人士正在享用公屋福利，置业安居的迫切性相对较低，不如让白表人士先买居屋，以改善居住环境。惟亦有意见指公营房屋本应优先照顾中下阶层，尤其绿表人士。且一旦调高白表比例、降低绿表比例，势窒碍公屋户为买居屋而交出的公屋数量，恐连累逾27万公屋申请者的上楼机会。

更关键是，就算居屋绿白表比例由现时的6:4，调整至5:5，但每期公屋搅珠的白表中签数，其实只能增加三数百个，对逾十万的白表申请者来说，根本是杯水车薪，对协助白表人士买居屋圆置业梦，作用实极有限。

归根究柢，香港住屋问题的深层矛盾，是可供建屋的土地不敷应用，无论开发新界乡郊建新市镇，又或拟填海造地，皆遇极大阻力。即使港府东挪西凑，如改划政府用地以挪腾土地，但能挤出的供应相当有限，要完成未来10年建48万个公营房屋，当中包括9万个居屋单位的计划，并不乐观。如昨有调查便指，逾50%的受访者不相信港府做得到。

新加坡居住环境令港人既羡且妒，除因新加坡政府房策具前瞻性外，更关键是整个新加坡社会愿意取舍，为解决住屋问题而大力开拓绿化地带、更大规模填海，填海面积达原国土的25%。在大刀阔斧开辟土地下，新加坡的居住环境才能不断改善。

香港与其在居屋绿白表比例等枝节问题打转，解蜗居之苦的根本办法实是以理性务实、愿意取舍的态度，加力开发更多土地以建房屋。若非如此，港府建屋蓝图再宏大，只怕是难以实现的空中楼阁。(A10)