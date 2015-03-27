港报社评：居屋无米炊，坐羡狮城不如拓地--经济日报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
新居屋昨搅珠，惟在僧多粥少下向隅者众，十多万白表人士更感失落。但调整居屋绿白表比例势惹争拗，对满足白表亦杯水车薪。若缺地深层矛盾不解，港府房策亦难为无米之炊。
今次是香港12年来再有新建居屋进行搅珠，惟首批新居屋仅提供2,160个单位，却收到近13万个申请，当中逾11万是白表申请者。在现时居屋分配绿表占60%、白表占40%下，供白表购买的居屋单位只有800多个，意味十多万白表人士置业梦再成空，当局虽表示不排除调整绿白表比例，惟此势惹争议。
此因虽有意见认为，大部分绿表人士正在享用公屋福利，置业安居的迫切性相对较低，不如让白表人士先买居屋，以改善居住环境。惟亦有意见指公营房屋本应优先照顾中下阶层，尤其绿表人士。且一旦调高白表比例、降低绿表比例，势窒碍公屋户为买居屋而交出的公屋数量，恐连累逾27万公屋申请者的上楼机会。
更关键是，就算居屋绿白表比例由现时的6:4，调整至5:5，但每期公屋搅珠的白表中签数，其实只能增加三数百个，对逾十万的白表申请者来说，根本是杯水车薪，对协助白表人士买居屋圆置业梦，作用实极有限。
归根究柢，香港住屋问题的深层矛盾，是可供建屋的土地不敷应用，无论开发新界乡郊建新市镇，又或拟填海造地，皆遇极大阻力。即使港府东挪西凑，如改划政府用地以挪腾土地，但能挤出的供应相当有限，要完成未来10年建48万个公营房屋，当中包括9万个居屋单位的计划，并不乐观。如昨有调查便指，逾50%的受访者不相信港府做得到。
新加坡居住环境令港人既羡且妒，除因新加坡政府房策具前瞻性外，更关键是整个新加坡社会愿意取舍，为解决住屋问题而大力开拓绿化地带、更大规模填海，填海面积达原国土的25%。在大刀阔斧开辟土地下，新加坡的居住环境才能不断改善。
香港与其在居屋绿白表比例等枝节问题打转，解蜗居之苦的根本办法实是以理性务实、愿意取舍的态度，加力开发更多土地以建房屋。若非如此，港府建屋蓝图再宏大，只怕是难以实现的空中楼阁。(A10)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-