港报社评：反对派的＂真普选＂就是＂无普选＂--文汇报3月27日

从世界各地的情况看，在具体选举安排上，并不存在一个放诸四海而皆准的标准。正如1994年的联合国《人权与选举：选举的法律、技术和人权手册》指出：＂联合国在选举方面提供协助，并非旨在将任何一种已有的政治模式强加于任何地方。相反，这是基于我们认同没有一套政治制度或选举办法适合所有人和所有国家。＂显然，世界上根本没有所谓符合＂国际标准＂的＂真普选＂，有的只是各国各地区按自身情况而发展的选举模式。反对派拒绝接受全国人大常委会＂8．31决定＂的框架，声称要争取所谓符合＂国际标准＂的＂真普选＂，完全是欺世惑众之言。