港报社评：反对派的＂真普选＂就是＂无普选＂--文汇报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
行政长官梁振英昨天出席立法会答问大会时表示，他希望香港2017年有普选。反对派坚持其违反基本法和人大决定的所谓＂真普选＂，其结果就是令特首普选一拍两散，＂真普选＂其实就是＂无普选＂。
从世界各地的情况看，在具体选举安排上，并不存在一个放诸四海而皆准的标准。正如1994年的联合国《人权与选举：选举的法律、技术和人权手册》指出：＂联合国在选举方面提供协助，并非旨在将任何一种已有的政治模式强加于任何地方。相反，这是基于我们认同没有一套政治制度或选举办法适合所有人和所有国家。＂显然，世界上根本没有所谓符合＂国际标准＂的＂真普选＂，有的只是各国各地区按自身情况而发展的选举模式。反对派拒绝接受全国人大常委会＂8．31决定＂的框架，声称要争取所谓符合＂国际标准＂的＂真普选＂，完全是欺世惑众之言。
2017年＂一人一票＂普选行政长官，是中央、特区政府和广大香港市民的共同愿望。落实普选机不可失，时不再来。如果2017年不能落实行政长官普选，立法会普选亦被迫延后，香港的普选之路将更加举步维艰。相反，只要按照人大决定如期落实普选，香港500万合资格选民可以＂一人一票＂选特首，香港民主政制大步向前，有利止息政争，令社会可以重新集中精力发展经济、改善民生，市民分享更多经济、社会发展的实惠。温和反对派应以大局为重，本着对历史负责、对港人负责的态度，拿出政治勇气和智慧，摆脱激进派的綑绑，为普选松绑放行。(A06)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-