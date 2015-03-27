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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

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--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月

--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）

中国国际投资头寸表（正式数）

中国外债数据（正式数） 2014年四季度

中国货物和服务贸易 2月

--中国债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。

--全球资产最大的银行--中国工商银行 行长易会满周四表示，今年工行不良贷款还会一定程度温和上升，但有能力进行不良贷款处置转化，达到可比银行中的较优水平；未来工行不良贷款的压力将趋于稳定。

--按资产计中国第五大银行--中国交通银行 行长彭纯周四表示，该行在环渤海地区的不良贷款有所增加，同时将密切关注两高一剩行业的走势，不良贷款总体风险可控。

--港交所26日公告称，将于3月30日大幅提升其中央结算系统服务，使用托管商托管A股的投资者通过“沪港通”买卖A股时，将可按类似港股交易的方式进行交收。

--中国投资有限责任公司副总经理谢平26日在博鳌亚洲论坛2015年年会的“互联网金融：自律与监管”分论坛上表示，随着金融管制放松，部分采用信息中介形式的P2P平台可以成为民间资本设立银行的一种模式，进一步推动传统银行市场化改革。(完)

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