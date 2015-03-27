《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月
--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）
中国国际投资头寸表（正式数）
中国外债数据（正式数） 2014年四季度
中国货物和服务贸易 2月
--中国债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。
--全球资产最大的银行--中国工商银行 行长易会满周四表示，今年工行不良贷款还会一定程度温和上升，但有能力进行不良贷款处置转化，达到可比银行中的较优水平；未来工行不良贷款的压力将趋于稳定。
--按资产计中国第五大银行--中国交通银行 行长彭纯周四表示，该行在环渤海地区的不良贷款有所增加，同时将密切关注两高一剩行业的走势，不良贷款总体风险可控。
--港交所26日公告称，将于3月30日大幅提升其中央结算系统服务，使用托管商托管A股的投资者通过“沪港通”买卖A股时，将可按类似港股交易的方式进行交收。
--中国投资有限责任公司副总经理谢平26日在博鳌亚洲论坛2015年年会的“互联网金融：自律与监管”分论坛上表示，随着金融管制放松，部分采用信息中介形式的P2P平台可以成为民间资本设立银行的一种模式，进一步推动传统银行市场化改革。(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-