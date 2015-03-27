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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 09:42 BJT

中国数据：1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%--国家统计局

路透北京3月27日 - 中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现
利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增
长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。
        
    1-2月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1,342.4亿元，同比下降
37%；集体企业实现利润总额66.8亿元，同比持平；股份制企业实现利润总额4,739.5亿元，
下降7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1,842.7亿元，增长2.2%；私营企业实现利
润总额2,895.9亿元，增长9.1%。   
    
    1-2月份，规模以上工业企业实现主营业务收入151,941.3亿元，同比增长2.9%；发生主
营业务成本129,992.6亿元，增长3.3%。
    
    2月末，规模以上工业企业资产总计904,394.5亿元，同比增长8.4%；负债合计514,508.
3亿元，增长6.9%；所有者权益合计389,886.2亿元，增长10.5%。2月末，规模以上工业企业
应收账款99,918.3亿元，同比增长10.8%；产成品存货35,632.3亿元，增长8.5%。

　　1-2月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.9%，每百元主营业务收入中的成
本为85.55元，每百元资产实现的主营业务收入为100.8元，人均主营业务收入为100.6万元
，资产负债率为56.9%，产成品存货周转天数为16.4天，应收账款平均回收期为39.5天。
    
    以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)    
    
         累计   增速（%      单月   增速（%
                     ）                  ）
   2015年1-2       -4.2     1-2月      -4.2
 月                                
   2014年全年       3.3      12月        -8
       1-11月       5.3      11月      -4.2
       1-10月       6.7      10月      -2.1
        1-9月       7.9       9月       0.4
        1-8月      10.0       8月      -0.6
        1-7月      11.7       7月      13.5
        1-6月      11.4       6月      17.9
        1-5月       9.8       5月       8.9
        1-4月        10       4月       9.6
        1-3月      10.1       3月      10.7
        1-2月       9.4     1-2月       9.4
   2013年全年      12.2      12月         6
 （完）
    
    欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here

 (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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