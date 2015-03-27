中国数据：1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%--国家统计局

路透北京3月27日 - 中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现 利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增 长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。 1-2月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1,342.4亿元，同比下降 37%；集体企业实现利润总额66.8亿元，同比持平；股份制企业实现利润总额4,739.5亿元， 下降7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1,842.7亿元，增长2.2%；私营企业实现利 润总额2,895.9亿元，增长9.1%。 1-2月份，规模以上工业企业实现主营业务收入151,941.3亿元，同比增长2.9%；发生主 营业务成本129,992.6亿元，增长3.3%。 2月末，规模以上工业企业资产总计904,394.5亿元，同比增长8.4%；负债合计514,508. 3亿元，增长6.9%；所有者权益合计389,886.2亿元，增长10.5%。2月末，规模以上工业企业 应收账款99,918.3亿元，同比增长10.8%；产成品存货35,632.3亿元，增长8.5%。 1-2月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.9%，每百元主营业务收入中的成 本为85.55元，每百元资产实现的主营业务收入为100.8元，人均主营业务收入为100.6万元 ，资产负债率为56.9%，产成品存货周转天数为16.4天，应收账款平均回收期为39.5天。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速（% 单月 增速（% ） ） 2015年1-2 -4.2 1-2月 -4.2 月 2014年全年 3.3 12月 -8 1-11月 5.3 11月 -4.2 1-10月 6.7 10月 -2.1 1-9月 7.9 9月 0.4 1-8月 10.0 8月 -0.6 1-7月 11.7 7月 13.5 1-6月 11.4 6月 17.9 1-5月 9.8 5月 8.9 1-4月 10 4月 9.6 1-3月 10.1 3月 10.7 1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 （完） 欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)