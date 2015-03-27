《专题新闻快速浏览》--沙特持续空袭也门胡塞武装，油价周四大涨近6%****

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也门胡塞武装在南部港口城市亚丁郊区与政府军激战，该国总统哈迪周四离开在亚丁的避难所前往沙特。沙特与海湾盟国战机全天对什叶派胡塞武装发动打击。沙特带头的军事干预标志着也门危机急剧升级，其中伊朗支持什叶派胡塞武装，而沙特及其他海湾逊尼派国家支持总统哈迪。

由于交易员把攻击行动视为中东地区冲突失控的最新事件，布兰特原油期价周四大涨将近6%。

也门是产油小国，但该国毗邻曼德海峡，每日有近400万桶原油和油品通过该海峡运往欧洲、美国和亚洲。

----------------------------------主要新闻--------------------------------- > 中东情势：沙特与盟国持续空袭也门胡塞武装，伊朗表示谴责 > 沙特及其盟国对也门胡塞武装实施空袭 > 中东情势：沙特与盟国在也门对胡塞武装发动空袭 > 战机袭击也门首都机场和军事基地--居民 > 标题新闻：沙特投入100架战机与15万名兵力参与也门军事行动--阿拉伯卫星电视台 > 标题新闻：沙特计划加强边境以及石油和工业设施附近的保安--沙特新闻社SPA援引政府声明 > 标题新闻：约旦加入由沙特阿拉伯引领的也门军事行动--约旦官方消息 > 国际油市：也门冲突及伊朗可能达成核协议对短期供应影响甚微--高盛 > 国际油市：冲突推高也门原油出口风险，但对中国等买家影响不大 > 路透专访：到2015年底油价料达到70美元--伊拉克石油部长 ----------------------------------市场反应--------------------------------- > 国际油市：库存增加打压美国原油下滑，但仍位于51美元上方 > 国际油市：沙特空袭也门推动油价急升5%，但美元反弹限制涨幅 > 全球金市：金价因也门遭空袭动摇投资人信心而上涨，但之后缩减涨幅 > 欧元债市：德债收益率摇摆不定，投资者权衡沙特空袭和油价急升的影响

> 新兴汇市：土耳其里拉兑美元重贬2.6%至一周低点，受也门疑虑影响 > 中东股市：也门干预行动打击海湾国家股市重挫，迪拜跌势最深

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