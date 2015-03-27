《热点聚焦》美联储专家筹划升息，最后时刻仍存疑虑

杜德利已承认，联邦基金利率和广泛金融环境间曾可信赖的联系，已渐变得不稳固了。杜德利亦拒绝了采访要求。

美联储会议记录显示对升息技巧的忧虑，决策官员1月时考虑将逆回购(RRR)操作的开关微调至“开”，但亦听似较愿意积极运用该工具。

隔夜回购工具已连续测试18个月，且对164家货币基金、银行和房利美 、房贷美 等政府发起企业(GSE)开放。

和有资格与纽约联储直接打交道的华尔街初级市场交易商不同的是，美联储并不直接监管货币市场。那正造成一些顾虑。叶伦在3月给国会的报告中强调，货币市场仍难以招架投资人撤出。

升息的另一项风险在于，外国若出现危机，资本可能大量涌入美国公债等较安全的美国资产，那将压低收益率，而美联储却正要升息。

前费城联储总裁普洛瑟本月初卸任前告诉路透，对于终开始收紧政策时联储对利率波动的容忍程度，其内部有不同看法。