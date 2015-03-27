中国金融：面对坏账激增，各家银行纷纷借鉴西方手法出售不良贷款

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海/香港3月26日 - 中国经济增速降至25年来最低的同时，国内五大银行中有四家报告贷款违约激升。此后国内各家银行更多地借鉴西方同行的处理方法将不良贷款低价出售。
据银行业内人士，这些银行计划加大将不良贷款与金融产品捆绑销售的力度，以减少账面上未偿还债务的数量。银行业被视为中国经济表现的风向标。
这种操作在西方国家很普遍，但仅仅一年前在中国还几乎闻所未闻。目前银行采取这种手段反映出政府放松金融市场管制以吸引投资的政策，也说明银行在获利增长放缓之际，急于找到办法解决坏账恶化的问题。
但分析师表示，该方法掩盖了一个问题的严重程度：所谓的僵尸贷款既未确认违约也没有减计，令一些资金匮乏的地方政府深受折磨。他们指出，中国央行鼓励增加放贷并为经济提供支持的做法，可能令情况更加棘手。
各家银行上报的坏账率一般介于1%-1.5%，“我认为真实的水平应该是2%-3%，”信达证券首席策略师陈嘉禾说。
东方汇理资产管理公司的投资主管Leon Goldfeld估计，如果中国经济增长率降至6%，而非政府设定的目标7%左右，那么真实的坏账率可能达到9%。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-