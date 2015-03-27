《中国企业债发行日程表》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江苏联峰实业 10 6 4/3簿记建档 -- AA- 4/7-4/9 海通证券
(附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/张家港经济开发区实业担保) 东吴证券 ========================================================================================= *诸暨市 11 7 4/3簿记建档 -- AA 4/7-4/9 中信建投证券 越都投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 常熟东南 8 7 3/25簿记建档 6.53% AA 3/26-3/30 中信建投证券 资产经营投资 ========================================================================================= 宜兴城市 11 7 3/27簿记建档 上限7.00% AA+ 3/30-4/1 东方花旗证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 益阳高新 16 7 3/27簿记建档 上限8.08% AA 3/30-4/1 西南证券 技术产业资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 *7.30% AA- 3/27-4/2 中航证券 工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 陕西黄河 7 6 -- 8.00% AA 3/27-4/2 西部证券 矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保) ========================================================================================= 东营市城市 8 7 -- *上限7.00% AA 3/31-4/2 东方花旗证券 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保） 中信建投证券 ========================================================================================= 郫县国有 14 7 3/31簿记建档 上限7.26% AA 4/1-4/3 天风证券 资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 4/1簿记建档 -- AA+ 4/2-4/3 广州证券
(广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 湖北全洲 5 5 4/1簿记建档 -- AA- 4/2-4/3 海通证券 扬子江建设工程 (第3、4、5年分别返还30%、30%、40%本金) 浙商证券
(中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 -- AA+ 4/3-4/8 华泰证券 交通集团 (第3-6年末每年返还10%本金，第7-10年末每年返还15%本金) 中银国际证券
西南证券
财富债券 ========================================================================================= 长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 -- AA+ 4/3-4/8 华泰证券 交通集团 (第3-6年末每年返还10%本金，第7-10年末每年返还15%本金) 中银国际证券
西南证券
财富债券 ========================================================================================= 海门市 14 7 4/2簿记建档 上限7.80% AA 4/3-4/8 平安证券 城市发展投资 (第3-7年末每年返还20%本金) ========================================================================================= 湖北省 4.5 7 4/2簿记建档 上限7.78% AA+ 4/3-4/10 长江证券 长江产业投资集团 (第3-7年末每年返还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 文登金滩 7 4 3/23簿记建档 5.28% AA 3/24-3/26 齐鲁证券 投资管理 （中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保/
附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 西宁经济技术 5 4 3/25簿记建档 6.65% AA 3/26-3/30 平安证券 开发区投资控股集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 6 4 3/26簿记建档 *6.79% AA 3/27-4/1 申万宏源证券 经济技术开发区建设发展总公司 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-