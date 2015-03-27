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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:22 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中电投贵州 50 5 9 3/30簿记建档 光大银行 AA+ 3/31 4/1 金元集团 农业银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 139 35 3 4/1招标 工商银行 AAA 4/2 4/3

(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= *绵阳科技城 20 6 12 4/1簿记建档 交通银行 AA 4/2 4/3

国泰君安证券 ======================================================================================= *江苏国泰 6 3 12 4/1簿记建档 中信银行 AA 4/3 4/6 国际集团 进出口行 ======================================================================================= *西南交通 3 2.8 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/2 4/3 建设集团 (以发行人房产、土地使用权及云南铁路总公司业务综合大楼提供抵押担保) ======================================================================================= *宜华木业 6 3 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/3 4/7

======================================================================================= *中煤集团 13 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA+ 4/7 4/8 山西华昱能源 ======================================================================================= *山东玉皇化工 9 5 12 4/3簿记建档 建设银行 AA 4/7 4/8 ======================================================================================= *长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9 航道工程局 ======================================================================================= 河北沧州 4 2 12 3/30簿记建档 中国银行 AA- 3/31 4/1 东塑集团 ======================================================================================= 新疆生产 15 7.5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团投资 农业银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 3 8 3/30簿记建档 兴业银行 AA 3/31 4/1

======================================================================================= 天津城市 100 20 12 3/30簿记建档 光大银行 AAA 3/31 4/1 基础设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 3/30簿记建档 浦发银行 AAA 3/31 4/1 国有资产投资集团 ======================================================================================= 云南省 20 10 12 3/30簿记建档 招商银行 AA+ 3/31 4/1 公路开发投资 ======================================================================================= 新疆生产 10 5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团第二师绿原国有资产经营 ======================================================================================= 华电国际 20 20 12 3/30簿记建档 国开行 AAA 3/31 4/1

======================================================================================= 三亚凤凰 18 6 12 3/31簿记建档 光大银行 AA 4/1 4/2 国际机场 ======================================================================================= 永城煤电控股 70 30 12 4/1簿记建档 中信银行 AAA 4/3 4/7

交通银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *上海市北 15 6 5 4/1簿记建档 兴业银行 AA 4/2 4/3 高新集团 ======================================================================================= 新疆天业集团 23 8 永续中票 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 新誉集团 10 5 3 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 ======================================================================================= 广东粤海控股 50 10 3 3/30簿记建档 广发银行 AAA 3/31 4/1

交通银行 ======================================================================================= 中国电力 150 40 永续中票 3/31簿记建档 平安银行 AAA 4/1 4/2 投资集团 民生银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 重庆化医控股 20 10 永续中票 4/1簿记建档 兴业银行 AA+ 4/3 4/7

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= TCL集团 30 5 5 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/2 4/3

进出口行 ======================================================================================= 海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp) ======================================================================================= 青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7 投资集团 ======================================================================================= 四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 投资经营集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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