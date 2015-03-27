《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中电投贵州 50 5 9 3/30簿记建档 光大银行 AA+ 3/31 4/1 金元集团 农业银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 139 35 3 4/1招标 工商银行 AAA 4/2 4/3
(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= *绵阳科技城 20 6 12 4/1簿记建档 交通银行 AA 4/2 4/3
国泰君安证券 ======================================================================================= *江苏国泰 6 3 12 4/1簿记建档 中信银行 AA 4/3 4/6 国际集团 进出口行 ======================================================================================= *西南交通 3 2.8 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/2 4/3 建设集团 (以发行人房产、土地使用权及云南铁路总公司业务综合大楼提供抵押担保) ======================================================================================= *宜华木业 6 3 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/3 4/7
======================================================================================= *中煤集团 13 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA+ 4/7 4/8 山西华昱能源 ======================================================================================= *山东玉皇化工 9 5 12 4/3簿记建档 建设银行 AA 4/7 4/8 ======================================================================================= *长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9 航道工程局 ======================================================================================= 河北沧州 4 2 12 3/30簿记建档 中国银行 AA- 3/31 4/1 东塑集团 ======================================================================================= 新疆生产 15 7.5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团投资 农业银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 3 8 3/30簿记建档 兴业银行 AA 3/31 4/1
======================================================================================= 天津城市 100 20 12 3/30簿记建档 光大银行 AAA 3/31 4/1 基础设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 3/30簿记建档 浦发银行 AAA 3/31 4/1 国有资产投资集团 ======================================================================================= 云南省 20 10 12 3/30簿记建档 招商银行 AA+ 3/31 4/1 公路开发投资 ======================================================================================= 新疆生产 10 5 12 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 建设兵团第二师绿原国有资产经营 ======================================================================================= 华电国际 20 20 12 3/30簿记建档 国开行 AAA 3/31 4/1
======================================================================================= 三亚凤凰 18 6 12 3/31簿记建档 光大银行 AA 4/1 4/2 国际机场 ======================================================================================= 永城煤电控股 70 30 12 4/1簿记建档 中信银行 AAA 4/3 4/7
交通银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *上海市北 15 6 5 4/1簿记建档 兴业银行 AA 4/2 4/3 高新集团 ======================================================================================= 新疆天业集团 23 8 永续中票 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 新誉集团 10 5 3 3/30簿记建档 建设银行 AA 3/31 4/1 ======================================================================================= 广东粤海控股 50 10 3 3/30簿记建档 广发银行 AAA 3/31 4/1
交通银行 ======================================================================================= 中国电力 150 40 永续中票 3/31簿记建档 平安银行 AAA 4/1 4/2 投资集团 民生银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 重庆化医控股 20 10 永续中票 4/1簿记建档 兴业银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= TCL集团 30 5 5 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/2 4/3
进出口行 ======================================================================================= 海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp) ======================================================================================= 青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7 投资集团 ======================================================================================= 四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 投资经营集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-