金属期市：伦铜走低但可能连续三周周线上涨，受铜矿供应下降提振

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
LME期铅 料在3月份上涨约7%。LME有近10万吨的库存准备好在本周运出，这将切断可用供应。
上周美国初请失业金人数降幅超出预期，3月服务业活动则达到六个月最高水平，凸显出尽管近期增长趋弱，经济基本面仍稳健。
消息人士称，全球矿业巨头力拓 计划裁减工作岗位，以削减成本。
美国一位法官周四拒绝驳回针对华尔街银行和大宗商品贸易商的反垄断诉讼，他们被指串谋通过减少供应达到推高铝价的目的。
世界上最大的铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)周四表示正逐步恢复北部地区的矿场生产，这些矿场在周三因暴雨关闭。同时表示萨尔瓦多的矿场仍处于关闭状态。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/秦德兴; 审校 张涛)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-