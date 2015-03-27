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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:22 BJT

金属期市：伦铜走低但可能连续三周周线上涨，受铜矿供应下降提振

LME期铅 料在3月份上涨约7%。LME有近10万吨的库存准备好在本周运出，这将切断可用供应。

上周美国初请失业金人数降幅超出预期，3月服务业活动则达到六个月最高水平，凸显出尽管近期增长趋弱，经济基本面仍稳健。

消息人士称，全球矿业巨头力拓 计划裁减工作岗位，以削减成本。

美国一位法官周四拒绝驳回针对华尔街银行和大宗商品贸易商的反垄断诉讼，他们被指串谋通过减少供应达到推高铝价的目的。

世界上最大的铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)周四表示正逐步恢复北部地区的矿场生产，这些矿场在周三因暴雨关闭。同时表示萨尔瓦多的矿场仍处于关闭状态。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/秦德兴; 审校 张涛)
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