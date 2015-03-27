中国债市动态：现券收益率和IRS相携上涨，国债期货一度触逾两个月低点

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 谨慎心态未改，中国银行间债市周五早盘现券依旧疲弱，不过上日收益率的快速上行，吸引些许买盘试探介入，收益率先上后下，涨幅有所缩减。另外，回购利率止跌，推动利率互换(IRS)市场全线走升，其中五年涨幅领先，曲线再增陡。
国债期货方面，五年期主力合约在跳空低开后震荡回升，盘中一度探至逾两个月低点。交易员认为，在没有新的消息刺激下，市场心态偏弱，震荡反复料是近期常态，只能观望央行公开市场等是否会给出新的指引。
“10年国开债这个最活跃的券种(收益率)上到4.14%，买盘就出来了，又打到4.09%左右。预计4.1%往上会有很多人出来taken。”华南一银行交易员表示。
他并称，当前现券抛盘较多，吸引部分买盘择机出手，不过总体而言卖压仍重，短期后市将以震荡为主，收益率进一步下行的空间有限。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价 在4.0950%/4.0900%，上日尾盘为4.0750%/4.0300%。
上海一银行交易员指出，七天期回购利率止跌小涨，或意味着资金价格在开盘价引导下的向下调整已告一段落。考虑到新一轮IPO将至等因素，市场对4月资金面不敢过于乐观，现券交易上也倾向保守。
中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。
五年期国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.345元人民币，较上日结算价下跌0.105元，或0.11%。盘中一度摸低97.065元，至逾两个月低点。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-