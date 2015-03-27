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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 13:03 BJT

中国债市动态：现券收益率和IRS相携上涨，国债期货一度触逾两个月低点

路透上海3月27日 - 谨慎心态未改，中国银行间债市周五早盘现券依旧疲弱，不过上日收益率的快速上行，吸引些许买盘试探介入，收益率先上后下，涨幅有所缩减。另外，回购利率止跌，推动利率互换(IRS)市场全线走升，其中五年涨幅领先，曲线再增陡。

国债期货方面，五年期主力合约在跳空低开后震荡回升，盘中一度探至逾两个月低点。交易员认为，在没有新的消息刺激下，市场心态偏弱，震荡反复料是近期常态，只能观望央行公开市场等是否会给出新的指引。

“10年国开债这个最活跃的券种(收益率)上到4.14%，买盘就出来了，又打到4.09%左右。预计4.1%往上会有很多人出来taken。”华南一银行交易员表示。

他并称，当前现券抛盘较多，吸引部分买盘择机出手，不过总体而言卖压仍重，短期后市将以震荡为主，收益率进一步下行的空间有限。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价 在4.0950%/4.0900%，上日尾盘为4.0750%/4.0300%。

上海一银行交易员指出，七天期回购利率止跌小涨，或意味着资金价格在开盘价引导下的向下调整已告一段落。考虑到新一轮IPO将至等因素，市场对4月资金面不敢过于乐观，现券交易上也倾向保守。

中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。

五年期国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.345元人民币，较上日结算价下跌0.105元，或0.11%。盘中一度摸低97.065元，至逾两个月低点。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
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