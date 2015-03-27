中国企业：海外并购收效甚好，让怀疑者动摇

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**放手管理**
联想收购IBM是最突出的成功范例。时隔11年之后，联想已成长为全球最大个人电脑(PC)厂商，以股价翻五倍、营收年均增长28%的成绩回击了怀疑者的论调。
参与此项交易的一名知情人士称，联想知道，它必须在维持IBM企业文化的前提下迅速将其整合融入联想。比如，联想保留了两个运营中心--一个在北卡罗来纳州的莫里斯维尔，另一个在北京；还保留了大部分IBM管理团队。
联想董事长兼执行长杨元庆对路透表示，“也许最重要的是...我们花在文化融合方面的精力并不少于业务流程和企业运作。”
吉利也让沃尔沃在瑞典拥有自己的管理团队。
“中国人对海外业务实行很大程度的放手管理，一般都会让原来的外国管理者掌控，”普华永道大中华区私募股权基金业务组的主管合伙人 鲍德暐(David Brown)表示。
汤森路透的数据显示，中国公司宣布的海外收购交易大约有3,800宗，2008年交易总值达到704亿美元峰值，当时正值全球金融危机爆发前夕。去年的这一数字为555亿美元。
中资企业海外并购案有48%发生在矿业和能源领域，因为中国为促进经济发展而在资源方面大肆支出。但中资企业也在发力追逐制造业、金融业和消费行业的目标，但遭遇到情况不熟悉的挑战。
“财力雄厚并不一定能保证业务的高效运营。中资企业已经开始认识到这一点，”风险投资公司Alvarez & Marsal亚洲业务主管Oliver Stratton表示。(完) (编译 王丽鑫/秦德兴/王颖；审校 屈桂娟)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-