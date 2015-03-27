中国企业：海外并购收效甚好，让怀疑者动摇

**放手管理**

联想收购IBM是最突出的成功范例。时隔11年之后，联想已成长为全球最大个人电脑(PC)厂商，以股价翻五倍、营收年均增长28%的成绩回击了怀疑者的论调。

参与此项交易的一名知情人士称，联想知道，它必须在维持IBM企业文化的前提下迅速将其整合融入联想。比如，联想保留了两个运营中心--一个在北卡罗来纳州的莫里斯维尔，另一个在北京；还保留了大部分IBM管理团队。

联想董事长兼执行长杨元庆对路透表示，“也许最重要的是...我们花在文化融合方面的精力并不少于业务流程和企业运作。”

吉利也让沃尔沃在瑞典拥有自己的管理团队。

“中国人对海外业务实行很大程度的放手管理，一般都会让原来的外国管理者掌控，”普华永道大中华区私募股权基金业务组的主管合伙人 鲍德暐(David Brown)表示。

汤森路透的数据显示，中国公司宣布的海外收购交易大约有3,800宗，2008年交易总值达到704亿美元峰值，当时正值全球金融危机爆发前夕。去年的这一数字为555亿美元。

中资企业海外并购案有48%发生在矿业和能源领域，因为中国为促进经济发展而在资源方面大肆支出。但中资企业也在发力追逐制造业、金融业和消费行业的目标，但遭遇到情况不熟悉的挑战。

“财力雄厚并不一定能保证业务的高效运营。中资企业已经开始认识到这一点，”风险投资公司Alvarez & Marsal亚洲业务主管Oliver Stratton表示。(完) (编译 王丽鑫/秦德兴/王颖；审校 屈桂娟)