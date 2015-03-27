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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 13:41 BJT

中国票据市场：转贴利率本周随资金面缓和走低，短期内续降可能性大

路透上海3月27日 - 受不断缓和的资金面带动，中国票据市场本周转贴利率下行约10个基点(bp)。目前来看，季末信贷规模压力几乎可以忽略不计，资金面仍是票据价格主导。

交易员称，春节后央行公开市场连续下调逆回购利率，增加市场对未来流动性向好预期。因此进入4月后，票据价格继续下行的可能性较大，惟幅度暂时预期有限。

华南一银行交易员表示，随着资金面的缓和，本周纸质票据转贴利率略有回落，最新成交在5.10%附近。“资金松了一点，大行都有在出钱。”

本周银行间资金市场七天期回购加权利率 跌破4%整数关口，最新在3.90%附近。最近半个月以来，累计跌幅约100bp。

公开市场方面，央行本周再次下调七天期逆回购利率10个bp至3.55%，为春节后第三次下调。另外，本周净投放资金100亿元，结束此前四周连续净回笼。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2273/5.1818 5.2849/5.1923 5.3546/5.2480

上周五 5.2795/5.1771 5.2753/5.1775 5.3480/5.2288

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变动 -0.22bp/+0.47bp +0.96bp/+1.48bp +0.66bp/+1.92bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2151%，上周五为5.2535%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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