中国票据市场：转贴利率本周随资金面缓和走低，短期内续降可能性大

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 受不断缓和的资金面带动，中国票据市场本周转贴利率下行约10个基点(bp)。目前来看，季末信贷规模压力几乎可以忽略不计，资金面仍是票据价格主导。
交易员称，春节后央行公开市场连续下调逆回购利率，增加市场对未来流动性向好预期。因此进入4月后，票据价格继续下行的可能性较大，惟幅度暂时预期有限。
华南一银行交易员表示，随着资金面的缓和，本周纸质票据转贴利率略有回落，最新成交在5.10%附近。“资金松了一点，大行都有在出钱。”
本周银行间资金市场七天期回购加权利率 跌破4%整数关口，最新在3.90%附近。最近半个月以来，累计跌幅约100bp。
公开市场方面，央行本周再次下调七天期逆回购利率10个bp至3.55%，为春节后第三次下调。另外，本周净投放资金100亿元，结束此前四周连续净回笼。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.2273/5.1818 5.2849/5.1923 5.3546/5.2480
上周五 5.2795/5.1771 5.2753/5.1775 5.3480/5.2288
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变动 -0.22bp/+0.47bp +0.96bp/+1.48bp +0.66bp/+1.92bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2151%，上周五为5.2535%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-