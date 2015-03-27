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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:20 BJT

更新版 1-亚洲金融：日本仍慎对加入亚投行，与美国保持沟通--财相

麻生太郎重申了日本对亚投行在公平治理、董事会组建、债务可持续性以及社会环保关切等方面的担忧。

“这些事项完全不明朗，除非(中国)阐明这些问题，否则日本仍然保持谨慎，”他说。

韩国周四决定寻求成为亚投行创始成员国，是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。 麻生太郎拒绝就韩国的这一决定发表评论。

“我认为，这不会影响(两国之间的)关系，”他补充称。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 王颖/张涛)
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