主要国家经济指标预测--3月30日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月29日(日) 2350 日本工业生产 2月初值 -1.8% +3.7% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -3.2% 3月30日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 3月 89.1 90.1 0800 意大利企业信心指数 3月 99.8 99.1 0800 意大利消费者信心指数 3月 110.9 110.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加9.00 增加8.17 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加16.00 增加15.58 抵押贷款批准件数(千件) 61.500 60.786 M4货供额(较前月) -- -0.8% 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 0.07 经济景气指数 103.1 102.1 工业景气指数 负4.0 负4.7 服务业景气指数 正5.1 正4.5 消费者信心指数 负3.7 负6.7 消费者通胀预期指数 -- 负2.3 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.5% +0.9% (较上年同期) +0.3% +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.5% +1.0% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3% 个人支出(较前月) +0.2% -0.2% 实质个人支出(较前月) -- +0.3% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% PCE物价指数(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +0.2% 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2 成屋待完成销售(较前月) +0.4% +1.7% 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -3.8% 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -3.7% (较上年同期) -1.5% +1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2305 英国GfK消费者信心指数 3月 正2 正1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.8% +0.5% (较上年同期) -2.9% -3.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +2.0% +2.1% 全国整体CPI +2.2% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI +2.3% -- 2330 日本求才求职比 2月 1.15 1.15 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.8% -1.5% 3月27日(五) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.1% -- (较上年同期) +5.1% -- 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +1.4% +0.7% (较上年同期) -3.0% -3.5% 0745 法国消费者信心指数 3月 正93 正93 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 1月 -3.6% -- (未经季节调整，较上年同期) -5.5% -- 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 1月 -1.6% -- (未经季节调整，较上年同期) -2.5% -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 +0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +1.7% -- 1230 美国企业获利 第四季初值 -1.6% +1.0% 1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.2% +2.4% GDP最终销售 +2.3% +2.2% GDP消费支出 +4.4% -- GDP隐性平减指数 +0.2% +0.1% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 93 92.0 现况指数 105 103.5 预期指数 85.3 84.0 3月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 76 -- (完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”