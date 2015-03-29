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亚洲 | 2015年 3月 30日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--3月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值
    
    3月29日(日)
    2350  日本工业生产                               2月初值        -1.8%      +3.7%
              一个月预估值                                            --       +0.2%
              两个月预估值                                            --       -3.2%
    
    3月30日(一)
    0700  瑞士KOF领先指标                                3月         89.1       90.1
    0800  意大利企业信心指数                             3月         99.8       99.1
    0800  意大利消费者信心指数                           3月        110.9      110.9
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         2月     增加9.00   增加8.17
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　增加16.00  增加15.58
              抵押贷款批准件数(千件)                               61.500     60.786
              M4货供额(较前月)                                        --       -0.8%
    0900  欧元区企业景气指数                             3月          --        0.07
                经济景气指数                                        103.1      102.1
                工业景气指数                                        负4.0      负4.7
                服务业景气指数                                      正5.1      正4.5
                消费者信心指数                                      负3.7      负6.7
                消费者通胀预期指数                                    --       负2.3
                生产者通胀预期指数                                    --       负5.5
    1200  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月初值        +0.5%      +0.9%
                                 (较上年同期)                       +0.3%      +0.1%
              消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      +0.5%      +1.0%
                                      (较上年同期)                  +0.1%      -0.1%
    1230  美国个人所得(较前月)                          2月         +0.3%      +0.3%
              个人支出(较前月)                                      +0.2%      -0.2%
              实质个人支出(较前月)                                    --       +0.3%
              核心PCE物价指数(较前月)                               +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                              --       +1.3%
             PCE物价指数(较前月)                                      --       -0.5%
                        (较上年同期)                                  --       +0.2%
    1400  美国成屋待完成销售指数                      2月             --       104.2
              成屋待完成销售(较前月)                                +0.4%      +1.7%
    2145  新西兰建筑许可                              2月             --       -3.8%
    2300  韩国工业生产(较前月)                        2月           +0.4%      -3.7%
                      (较上年同期)                                  -1.5%      +1.8%
              服务业产出(较前月)                                      --       -0.4%
    2305  英国GfK消费者信心指数                       3月             正2        正1
        
     
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值    预估值 
    
    3月26日(四) 
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                       2月        +0.8%     +0.5%  
                      (较上年同期)                                  -2.9%     -3.2%  
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    2月        +2.0%     +2.1%  
              全国整体CPI                                           +2.2%       --   
              东京地区核心CPI(较上年同期)                3月        +2.2%     +2.2%     
              东京地区整体CPI                                       +2.3%       --      
    2330  日本求才求职比                                 2月         1.15      1.15     
              失业率                                                 3.5%      3.5%     
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       2月        -1.8%     -1.5%     
        
    3月27日(五)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月        +0.1%       --      
                            (较上年同期)                            +5.1%       --      
    0700  德国进口物价(较前月)                           2月        +1.4%     +0.7%     
                      (较上年同期)                                  -3.0%     -3.5%     
    0745  法国消费者信心指数                             3月         正93      正93     
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)             1月        -3.6%       --      
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -5.5%       --      
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)             1月        -1.6%       --      
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -2.5%       --      
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)               1月        +0.1%       --      
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                     +1.7%       --      
    1230  美国企业获利                            第四季初值        -1.6%     +1.0%     
    1230  美国实质GDP环比年率                     第四季终值        +2.2%     +2.4%     
              GDP最终销售                                           +2.3%     +2.2%     
              GDP消费支出                                           +4.4%       --      
              GDP隐性平减指数                                       +0.2%     +0.1%     
              核心PCE物价指数                                       +1.1%     +1.1%     
              个人消费支出(PCE)物价指数                             -0.4%     -0.4%     
    1400  美国路透/密西根大学消费者信心指数          3月终值           93      92.0     
                                   现况指数                           105     103.5
                                   预期指数                          85.3      84.0
    
    3月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                      4月           76       --  
    (完)

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