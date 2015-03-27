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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:11 BJT

韩国热股：现代制铁称考虑合并现代Hysco，但尚未做任何决定

路透首尔3月27日 - 韩国现代制铁 周五称，正考虑与其炼钢子公司现代Hysco 合并，并表示尚未做任何决定。

现代Hysco股价周五盘中一度大涨逾6%，此前媒体报导该公司可能被并入现代制铁。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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