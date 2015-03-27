美国与加拿大经济指标预测--3月27日-4月3日****

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月23日当周
3月27日(五)
1230 美国企业获利 第四季初值 +1.0% +4.7%
1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2%
GDP最终销售 +2.2% +2.1%
GDP消费支出 -- +4.2%
GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.4%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.0 91.2
现况指数 103.5 103.0
预期指数 84.0 83.7
3月30日当周
3月30日(一)
1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3%
个人支出(较前月) +0.2% -0.2%
实质个人支出(较前月) -- +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.2%
1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2
成屋待完成销售(较前月) -- +1.7%
3月31日(二)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -- +0.3%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)1月 -- +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
房价指数(较上年同期) +4.7% +4.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.4 45.8
1400 美国消费者信心指数 3月 96.2 96.4
4月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 24.0 21.2
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.3% -1.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.4 52.9
投入物价分项指数 -- 35.0
就业分项指数 -- 51.4
新订单分项指数 -- 52.5
1730 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,675 1,623
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差411 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 -- 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 +0.4% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.9 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加24.0 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.3 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 于春红)
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路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。