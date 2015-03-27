美国与加拿大经济指标预测--3月27日-4月3日****

美国热股：蔻驰将以24亿美元收购较小竞争对手Kate Spade，盘初急升逾7%

路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。