中国国企：中船集团和中船重工两大船企高层领导互换，否认合并传闻

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 中国最大两家造船企业--中船船舶工业集团（中船集团）和中国船舶重工集团（中船重工）近日高层领导互换，引发两家船企合并的传闻。不过这两家集团旗下上市公司周五纷纷公告称，目前上市公司及其母公司层面均未得到政府通知，亦未表达过合并意向。
据两家集团公司官方网站，周三两家公司高层领导同时出现变化，原中船集团董事长胡问鸣任中船重工董事长，原中船重工副总经理孙波升任中船重工总经理；而原中船重工副总经理董强任中船集团董事长，原中船集团副总经理吴强升任中船集团总经理。
同时，李长印被免去中船重工集团总经理、党组书记职务，到龄退出领导班子。
领导互换引起这两家被誉为“南北船”的船企合并传闻，不过两集团旗下上市公司，如中国船舶 、广船国际 、中国重工 等均刊登公告称，上市公司及其控股股东均未得到任何政府部门有关合并的书面或口头信息，均未向任何部门表示过此类意向，也未与相关企业就此类问题进行过任何商谈或意思表示，目前也没有此类意向。
中国政府此前推动“南北车”，即中国南车 和中国北车 的合并，引起市场对于一些业务类同的央企之间合并的猜想。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-