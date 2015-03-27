澳新汇市：两国货币走势仍受抑，聚焦美联储主席叶伦讲话

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
“澳元交易员继续防备澳洲央行的口头干预，理论上这应该会限制澳元涨势，或许也可以解释0.7900美元水准的顽固阻力，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes说。
澳元近期得益于轧空操作而脱离0.7561美元的六年低点，部分因为美联储上周透露偏温和立场，令美元多头人气发生转变。
但分析师认为澳元跌至新低只是时间问题，因两国利率预期南辕北辙。
新西兰元兑美元 略跌至0.7571美元，交易员在努力寻找新的交投线索，隔夜市场新西兰元阻力位和支撑位均被测试。
他们亦指出，奶制品期货价格走弱，也进一步拖累新西兰元。
短期内新西兰元在0.7550存在坚实底部，但若跌破该水准可能为下跌至0.7450打开通道。初步阻力位在100日移动均线所在的0.7620/30附近。(完)
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(编译 王兴亚/郑茵 审校 许娜/于春红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-