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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:29 BJT

澳新汇市：两国货币走势仍受抑，聚焦美联储主席叶伦讲话

“澳元交易员继续防备澳洲央行的口头干预，理论上这应该会限制澳元涨势，或许也可以解释0.7900美元水准的顽固阻力，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes说。

澳元近期得益于轧空操作而脱离0.7561美元的六年低点，部分因为美联储上周透露偏温和立场，令美元多头人气发生转变。

但分析师认为澳元跌至新低只是时间问题，因两国利率预期南辕北辙。

新西兰元兑美元 略跌至0.7571美元，交易员在努力寻找新的交投线索，隔夜市场新西兰元阻力位和支撑位均被测试。

他们亦指出，奶制品期货价格走弱，也进一步拖累新西兰元。

短期内新西兰元在0.7550存在坚实底部，但若跌破该水准可能为下跌至0.7450打开通道。初步阻力位在100日移动均线所在的0.7620/30附近。(完)

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(编译 王兴亚/郑茵 审校 许娜/于春红)
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