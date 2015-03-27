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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，受铁矿石跌势拖累

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    * 澳元/美元跌至0.7795，因铁矿石价格持续下跌
    * 亚洲市场关注日本月底/季底/财年底的资本流动
    * 澳元/美元目前勉强站上0.78，但能否站稳存疑
    * 大连铁矿石跌停4%
    * 跌破0.7800将下看本周低点0.7764(完)
      
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 (编译 张荻；审校 张涛)
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