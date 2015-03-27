台湾汇市：台币盘初实质交投量增区间偏升，主要反应外资持续汇入

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月27日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投量增区间偏升。汇银人士表示，尽管国际美元稍有反弹，但目前台币暂先反应供需，来自外资汇入需求偏强，带动今日台币续创两个月盘中高位。
他们指出，盘初主要消化外资保管行卖汇力道，激励台币实质交投偏升整理，进口商虽持续进场低接美元，但也难挡台币实质交易区间偏升态势，且出口商月底抛汇卖需仍待去化，只是等待较佳价格伺机进场，亦利于短线台币实质交投维持区间偏多格局。
〞有钱要进来，也阻止不了，目前先反应供需，完全偏离合理价格。”一位大型官股银行交易员说。
本地时间10:05，台北外汇成交量约为3.16亿美元，交投量能增温；韩元 盘初报1,105.05，上日收在1,108.0。同时间，台股 跌0.55%报9,570.62点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.250-31.294；上交易日区间则在31.280-31.332。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平不变。一个月远汇报价 暂在31.198/31.213左右，上日纽约盘收在31.225。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.220-31.300
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-