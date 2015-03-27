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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:41 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投量增区间偏升，主要反应外资持续汇入

路透台北3月27日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投量增区间偏升。汇银人士表示，尽管国际美元稍有反弹，但目前台币暂先反应供需，来自外资汇入需求偏强，带动今日台币续创两个月盘中高位。

他们指出，盘初主要消化外资保管行卖汇力道，激励台币实质交投偏升整理，进口商虽持续进场低接美元，但也难挡台币实质交易区间偏升态势，且出口商月底抛汇卖需仍待去化，只是等待较佳价格伺机进场，亦利于短线台币实质交投维持区间偏多格局。

〞有钱要进来，也阻止不了，目前先反应供需，完全偏离合理价格。”一位大型官股银行交易员说。

本地时间10:05，台北外汇成交量约为3.16亿美元，交投量能增温；韩元 盘初报1,105.05，上日收在1,108.0。同时间，台股 跌0.55%报9,570.62点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.250-31.294；上交易日区间则在31.280-31.332。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平不变。一个月远汇报价 暂在31.198/31.213左右，上日纽约盘收在31.225。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.220-31.300

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