英国个股：瑞士银行UBP将斥资6-8亿美元收购RBS国际私人银行部门

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透苏黎世3月26日 - 一位熟悉交易情况的人士周四向路透表示，瑞士私人银行Union Bancaire Privee (UBP)将收购苏格兰皇家银行 的国际私人银行部门Coutts International。
该知情人士指出，苏格兰皇家银行预计将在周五宣布这项交易。
据英国金融时报之前援引两名知情人士的话报导，UBP预计将支付大约6-8亿美元收购Coutts International。
上述知情人士还告诉路透，金融时报报导的收购价区间是准确的，但其未透露更多细节。
这是自2013年5月收购莱斯银行集团 旗下国际私人银行部门以来，UBP进行的首笔重大交易，也是该行在重建资产基础方面做出又一举措。UBP的总部位于日内瓦，该行的资产基础在金融危机期间腰斩近半。
苏格兰皇家银行在去年8月份开始出售其国际私人银行部门，这家英国政府所有的银行正寻求将精力集中在向英国家庭提供贷款上。
据路透之前报导，大约10个买家参与了首轮角逐，售价可能达到10亿美元左右；一位知情人士之前还称，该交易可能为苏格兰皇家银行带来至多10亿美元净获利。(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-