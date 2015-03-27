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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 11:06 BJT

英国个股：瑞士银行UBP将斥资6-8亿美元收购RBS国际私人银行部门

路透苏黎世3月26日 - 一位熟悉交易情况的人士周四向路透表示，瑞士私人银行Union Bancaire Privee (UBP)将收购苏格兰皇家银行 的国际私人银行部门Coutts International。

该知情人士指出，苏格兰皇家银行预计将在周五宣布这项交易。

据英国金融时报之前援引两名知情人士的话报导，UBP预计将支付大约6-8亿美元收购Coutts International。

上述知情人士还告诉路透，金融时报报导的收购价区间是准确的，但其未透露更多细节。

这是自2013年5月收购莱斯银行集团 旗下国际私人银行部门以来，UBP进行的首笔重大交易，也是该行在重建资产基础方面做出又一举措。UBP的总部位于日内瓦，该行的资产基础在金融危机期间腰斩近半。

苏格兰皇家银行在去年8月份开始出售其国际私人银行部门，这家英国政府所有的银行正寻求将精力集中在向英国家庭提供贷款上。

据路透之前报导，大约10个买家参与了首轮角逐，售价可能达到10亿美元左右；一位知情人士之前还称，该交易可能为苏格兰皇家银行带来至多10亿美元净获利。(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
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