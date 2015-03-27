基金产业：3月25日当周美国股票基金流入57亿美元--理柏

路透纽约3月26日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，3月25日止当周美国基金投资者向股票基金投入57亿美元，为连续第七 周资金流入。 这些资金均流入多以对冲基金和其他机构投资者为交易主体的上市交 易基金(ETF)。美国股票ETF的资金净流入规模为73亿美元，美国股票共同 基金有16亿美元撤出。 应税债券基金吸收26亿美元新资金，为连续第二周流入。风险较高的 高收益垃圾债券基金流入8.56亿美元，为三周来首次资金流入。 专注于欧洲股票的基金流入10亿美元，为连续第九周流入。欧洲央行 的购债计划激发了投资者对欧洲股票的大胃口。 整体而言，专注于美国以外股票的基金净流入49亿美元，专注于美国 股票的基金吸引到8.16亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)