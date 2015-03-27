中国证券：新股首发受理审核最早或于5月下放至交易所--报载

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国证券时报周五报导称，新股首发（IPO）受理和审核最早或于5月下放至沪深交易所，发审会将被交易所聆讯质询委员会取代。聆讯质询委员会审核通过的项目，发行批文依然会由证监会控制。
报导引述多位投行人士称，注册制推行工作首先从发审会的变化开始，证监会发审会届时将由深交所、上交所各自组建的聆讯质询委员会取代。
据介绍，原则上聆讯质询委员会不审核首发企业上报的材料，只对提供的材料进行“形式性审查”，不进行“实质性审查”。委员会增加的质询员主要包括交易所专员、高校学者、会计师事务所和律师事务所等，还会增加相关行业专家。
报导并称，IPO审核权下放后，当前在发审委排队候审的企业也会相应到沪深交易所排队候审，新报企业也相应报送到沪深交易所，不会引发新报企业中断受理或存量排队企业加速放行的情况。
截至发稿时，中国证监会未对上述新闻作出评论。
中国证监会主席肖钢此前表示，目前实施股票发行注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-