中国钢铁：宝钢在上海自贸区的铁矿石大宗交易平台拟年中成立

路透上海3月27日 - 中国大型钢铁企业宝钢集团正在上海自贸区筹建铁矿石大宗交易平台，计划在今年中注册完毕，将打造成大宗商品铁矿石贸易的新型电子商务平台。

宝钢集团旗下宝钢股份 董事会秘书兼财务总监朱可炳在网上业绩会上表示，上海矿石国际交易中心（筹）已于1月中旬获得了自贸区颁发的筹办许可，为在自贸区内开展铁矿石电子现货贸易铺平了道路。

初期将由集团下属的宝钢资源作为单一发起人，目前正在积极准备宝钢资源董事会报批程序以及相关交易合约设计、系统开发、仓单注册、清算结算等一系列工作。

同时随着自贸区自由贸易帐户（FTN）交易细则的开展，矿石交易中心将积极推进股权多元化、引入产业链多方参与者，充分利用上海自贸区的优势和宝钢及相关参与方的产业背景、资源优势和电商经验，打造大宗商品铁矿石贸易的新型电子商务平台。

对于海外矿产资源的投资，朱可炳指出，宝钢股份在海外市场坚守稳健发展的思路，在保持一定比例的高端产品出口的同时，优先在潜力市场择机在供应链领域进行适当投资。

近期澳大利亚矿石商Fortescue Metal Group(FMG) 呼吁同业限制铁矿石产量以带动价格回升，他对此回应称，“企业应以遵循市场规律进行决策，违背法律及市场的做法都是不明智的，也不利于公平竞争的。”

至于市场关注的宝钢海外上市计划，他表示，“公司一直在关注此方面的政策环境及市场情况，在时机合适时会开展这方面，但当前没有具体的推进计划。”