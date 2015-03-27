中国钢铁：宝钢在上海自贸区的铁矿石大宗交易平台拟年中成立

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 中国大型钢铁企业宝钢集团正在上海自贸区筹建铁矿石大宗交易平台，计划在今年中注册完毕，将打造成大宗商品铁矿石贸易的新型电子商务平台。
宝钢集团旗下宝钢股份 董事会秘书兼财务总监朱可炳在网上业绩会上表示，上海矿石国际交易中心（筹）已于1月中旬获得了自贸区颁发的筹办许可，为在自贸区内开展铁矿石电子现货贸易铺平了道路。
初期将由集团下属的宝钢资源作为单一发起人，目前正在积极准备宝钢资源董事会报批程序以及相关交易合约设计、系统开发、仓单注册、清算结算等一系列工作。
同时随着自贸区自由贸易帐户（FTN）交易细则的开展，矿石交易中心将积极推进股权多元化、引入产业链多方参与者，充分利用上海自贸区的优势和宝钢及相关参与方的产业背景、资源优势和电商经验，打造大宗商品铁矿石贸易的新型电子商务平台。
对于海外矿产资源的投资，朱可炳指出，宝钢股份在海外市场坚守稳健发展的思路，在保持一定比例的高端产品出口的同时，优先在潜力市场择机在供应链领域进行适当投资。
近期澳大利亚矿石商Fortescue Metal Group(FMG) 呼吁同业限制铁矿石产量以带动价格回升，他对此回应称，“企业应以遵循市场规律进行决策，违背法律及市场的做法都是不明智的，也不利于公平竞争的。”
至于市场关注的宝钢海外上市计划，他表示，“公司一直在关注此方面的政策环境及市场情况，在时机合适时会开展这方面，但当前没有具体的推进计划。”
宝钢资源是宝钢集团全资子公司，主要从事矿产资源的投资、贸易及物流服务，倾力打造面向钢铁及其他工业领域的资源投资与贸易，以及综合物流服务平台。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-